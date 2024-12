Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, rumeno opozorilo zaradi poledice

Agencija za okolje (Arso) je za jutri do 12. ure izdala rumeno opozorilo zaradi poledice, in sicer za jugovzhod, jugozahod in osrednjo Slovenijo. To pomeni, da so ceste in pločniki lahko poledeneli in da se lahko lomijo manjše veje.

"Priporočamo veliko previdnost pri hoji na prostem in vožnji na prizadetih območjih. Že najmanjša debelina ledu na cesti je zelo nevarna!" opozarja Arso.