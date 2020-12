Po nižinah je bil božič že 13. leto zapored zelen, kakšno pa bo novo leto?

Po tem, ko smo večji del decembra imeli večinoma suho vreme, nas v zadnjem tednu leta 2020 čaka zelo pestro vremensko dogajanje. Po včerajšnjem prehodu hladne fronte bomo zdaj najprej imeli dva večinoma sončna dneva z zimskimi temperaturami, že v ponedeljek pa bo zapihal toplejši južni veter, ki nam bo prinesel nove obilne padavine. Veter bo predvsem v višjih legah in na Primorskem zelo močan, zato bo morje na začetku prihodnjega tedna poplavljalo nižje dele obale, medtem ko bo zatišne lege severne Slovenije obilno zasnežilo. Nestanovitno vreme z občasnimi, ponekod tudi obilnimi padavinami se bo nadaljevalo tudi v zadnjih dneh starega in v prvih dneh novega leta.

Praznična sobota bo tako pri nas večinoma sončna, nekaj oblačnosti bo popoldne le še v jugovzhodni Sloveniji. Kljub soncu pa bo tudi čez dan ostalo razmeroma sveže, saj bo pihal hladen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini bodo najmočnejši sunki burje presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Popoldanske temperature bodo v večjem delu države od 3 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

Hladna fronta je skupaj z novonastalim ciklonom že zapustila naše kraje in bo danes prinašala padavine osrednjemu Balkanu. Marsikje na tem območju bo dovolj hladno, da bo snežilo do nižin, predvsem v Črni gori lahko v le 12 urah zapade več kot 30 centimetrov snega. Medtem se nad Alpe in severni Balkan širi območje visokega zračnega tlaka, zato lahko dopoldne v večjem delu Slovenije pričakujemo razjasnitev.

Božični dan je višje ležečim krajem prinesel pravo zimsko idilo. Večji del dneva je bila meja sneženja na nadmorski višini med 600 in 900 metrov, kjer je marsikje zapadlo več kot 10 centimetrov snega, zvečer, ko se je k nam razširil še nekoliko hladnejši zrak, pa je prehodno snežilo tudi po nižinah Notranjske in Kočevske. Drugod po državi je le deževalo, ali pa sta se izmenjavala dež in sneg.

V noči na nedeljo bo severovzhodni veter slabel, prav tako tudi burja na Primorskem. Na jugu in vzhodu države se bo oblačnost spet povečala. V drugem delu noči in jutri zjutraj lahko predvsem na Kočevskem in v Beli krajini do tal pripleše kakšna snežinka. Drugod bo nedeljsko jutro jasno in marsikje zelo mrzlo. V zatišnih alpskih dolinah se bodo temperature spustile do –14 stopinj Celzija, v preostalem delu Gorenjske in na Koroškem bo okoli –8, drugod bomo izmerili od –6 do –4, na Primorskem pa bo od 0 do 5 stopinj Celzija.

Nedelja bo na zahodu sončna, na vzhodu pa bo nekaj oblačnosti vztrajalo tudi čez dan. Dopoldne bo na Primorskem še pihala zmerna burja, ki bo popoldne prešla v šibko. V alpskih dolinah bodo temperature ves dan pod ničlo, drugod bo kakšna stopinja ali dve nad ničlo, na Primorskem pa bodo termometri pokazali od 7 do 9 stopinj Celzija.

Pestro vremensko dogajanje na začetku prihodnjega tedna

V ponedeljek bodo naši kraji prišli na obrobje obsežnega in globokega ciklonskega območja s središčem nad Zahodno Evropo. Z močnim južnim vetrom v višinah bo k nam spet začel dotekati občutno toplejši zrak, a toplemu vetru ne bo uspelo prepihati vse Slovenije, zato bodo temperaturna slika na začetku prihodnjega tedna zelo pestra. Pričakujemo lahko oblačno vreme s padavinami, ki bodo marsikje obilne. V zatišnih dolinah severne Slovenije bo močno snežilo in predvsem na Gorenjskem bo lahko zapadlo tudi več kot pol metra snega, drugod bo po dopoldanskem sneženju sneg popoldne prehajal v dež. Na mrazu izpostavljenih mestih bo možna poledica. Vzdolž Jadrana bo v ponedeljek pihal zelo močan jugo, ki bo skupaj z nizkim zračnim tlakom in polno luno poskrbel za visoko plimovanje morja.

Nestanovitno vreme z občasnimi padavinami se bo nadaljevalo tudi v zadnjih dneh leta 2020. Po nižinah bodo temperature na meji med dežjem in snegom, zato danes še ni znano, ali bomo vsaj v novo leto vstopili s snežno odejo.