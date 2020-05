Po nočnem dežju so pred nami hladnejši dnevi

Včerajšnja sobota je bila marsikje po Sloveniji najtoplejši letošnji dan do zdaj, z nočnim prehodom fronte pa smo se vsaj za en teden poslovili od zelo visokih temperatur. Vse do konca prihodnjega tedna bo namreč nad nami pihal hladnejši severni veter, ki bo preprečeval, da bi temperature občutneje presegle 20 stopinj Celzija. Pričakujemo lahko izmenjavanje sončnih in bolj oblačnih obdobij, predvsem ob popoldnevih pa bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Ne glede na oblačno dopoldne je bila včerajšnja sobota po pričakovanjih marsikje najtoplejši letošnji dan do zdaj. Popoldanske temperature so v večjem delu države presegle 25 stopinj Celzija, v Novi Gorici in Novem mestu se je ogrelo celo do 28 stopinj Celzija. Tako toplo v tem mesecu ne bo več. Ponoči nas je namreč prešla hladna fronta, po njenem prehodu pa bodo nad nami vse do konca prihodnjega tedna pihali severni vetrovi, s katerimi bo k nam dotekal hladnejši zrak.

Včerajšnje najvišje temperature

Prehod fronte je bil kar buren, saj so se pojavljali tudi krajevni nalivi. V večjem delu Slovenije je padlo od 10 do 20, predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji pa lokalno več kot 25 litrov dežja na kvadratni meter. Najmanj padavin je bilo podobno kot ob preteklih frontah tudi tokrat na Obali, na Letališču Portorož je po podatkih Arsa padlo skromnih 5 litrov dežja na kvadratni meter.

Po nočnem prehodu fronte bodo temperature pri nas do konca meseca nižje od dolgoletnega povprečja, a odstopanje od pričakovanih vrednosti za ta čas vseeno ne bo veliko. Precej toplejša bo v prihodnjem tednu Zahodna Evropa.

Padavine so do zgodnjega jutra v večjem delu Slovenije ponehale, prav tako se je marsikje tudi že delno zjasnilo. Dopoldne bo povsod sončno, popoldne pa bo nastajala kopasta oblačnost. Nad goratimi predeli ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. V večjem delu Slovenije bomo izmerili malo nad 20, na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, pa se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo