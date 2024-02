Po novem 4,02 evra subvencije za študentsko prehrano

Dodali so, da si prizadevajo ponudbo študentske prehrane izboljšati v smeri dostopnosti in zdrave prehrane. Skladno s temi smernicami želijo z novim razpisom za izbiro ponudnikov subvencionirane prehrane za leti 2025 in 2026, ki bo objavljen prihodnje leto, in v obstoječem sistemu dodatno spodbujati in vključevati načine priprave hrane, ki zagotavljajo raznovrstne in zdrave obroke, na cenovno dostopen način.

Ministrstvo je sicer že lani februarja v predlogu novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane predvidelo dvig subvencije s 3,5 evra na 4,6 evra, vendar je predlog v medresorskem usklajevanju prejel negativno mnenje ministrstva za finance z obrazložitvijo, da je dvig nesorazmeren glede na dvige subvencij januarja in marca, so navedli na ministrstvu za delo.

Takšen način priprave je lahko po oceni ministrstva dosežen v obratih, kot so menze. Odpraviti želijo tudi omejitev ponudnikov študentske prehrane zgolj na univerzitetna središča in spodbuditi zagotavljanje brezglutenskih obrokov tistim, ki se spopadajo s celiakijo. Predlagajo tudi manjše spremembe, ki bi spodbujale bolj zdrave načine prehranjevanja med študentkami in študenti, so navedli.

Na ministrstvu so še spomnili, da so lani zaradi občutnega dviga cen surovin in energentov odločili tudi, da ponudniki lahko ponujajo obrok z maksimalno višino cene devet evrov. Pred tem je bila ta cena omejena pri sedmih evrih.

Na ŠOS so v sporočilu za javnost po torkovi seji sveta navedli, da ministrstvo ni dvignilo subvencij za študentsko prehrano, kar bi povečalo dostop do prehrane, predvsem za študente s šibkejšim socialnim položajem. Študenti so se na seji zavzeli še za večji dostop do študentske prehrane, tako v manjših študijskih središčih, kot sta Nova Gorica in Novo mesto, kjer je ponudnikov malo, kot v okoljih, kjer ponudnikov subvencionirane študentske prehrane ni.