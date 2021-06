Po novem bo plačljivih več parkirišč v Portorožu, Luciji in Strunjanu

Piranski občinski svet je na dopisni seji med drugim potrdil dopolnitvi sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju občine.

Nujnost obravnave te točke na dopisni seji izhaja iz problematike parkiranja na območju občine, s katero se občani na nekaterih lokacijah srečujejo predvsem v poletnih mesecih. Veliko krajanov in upravljavcev stanovanjskih blokov je zahtevalo ureditev parkirnega sistema v smeri celovito usklajenega sistema plačljivih parkirišč za upravičence do parkiranja na posamičnih lokacijah oz. parkiriščih, so na občini navedli ob sklicu seje.

V skladu s sprejetim sklepom bo po novem plačljivo parkiranje na parkirišču za Splošno plovbo v Portorožu, in sicer bo med aprilom in septembrom prva ura parkiranja brezplačna, za vsako naslednjo uro bo treba odšteti 1,50 evra, dnevno parkiranje (nad 10 ur) bo stalo 15 evrov, mesečni pavšal za pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža, pa bo znašal 60 evrov. Med oktobrom in marcem bodo veljale enake tarife, razen mesečnega pavšala, ki bo znašal 40 evrov.

Na parkirišču pod odcepom za Šentjane na Belem križu bo parkirni režim veljal med aprilom in septembrom, pri čemer bo prva ura parkiranja zastonj, za vsako naslednjo bo treba plačati 1,50 evra oz. 10 evrov za celodnevno parkiranje.

Ob vzpostavitvi novega makadamskega parkirišča na območju Športne dvorane Lucija bo občina dala možnost izdaje mesečnih abonmajev za občane s stalnim prebivališčem v Piranu, lastnike stanovanj ter zaposlene na območju parkirne cone. Mesečno parkiranje bo za občane v tem primeru stalo 13 evrov.