Po novem brezplačno cepljenje proti gripi za otroke od šest do 23 mesecev

Danes je objavljen letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, ki bo v sezoni 2020/2021 omogočal brezplačno cepljenje proti gripi tudi za majhne otroke v starosti od 6 – 23 mesecev. Stroške bo v celoti kril ZZZS. Eden najpomembnejših, varnih in učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je cepljenje, poudarjajo na Ministrstvu za zdravje.

Prav tako se letos za zavarovane osebe priporočljiva cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in gripi za nosečnice ter cepljenje proti KME za odrasle, ki bodo v letu 2020 dopolnili 49 let starosti ter zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulini financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.