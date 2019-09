Vsebuje toliko kalorij kot hamburger in je najbolj razširjena alkoholna pijača na svetu. Govorimo seveda o pivu ali 250 kalorijah v pol litra. Največji evropski pivovarji so se zavezali, da bodo od zdaj označevali pivsko embalažo tudi z energijsko bilanco, kar so kot edini pri nas storili v največji slovenski pivovarni. Prehranski strokovnjaki in potrošniške organizacije potezo pozdravljajo.