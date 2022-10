Po novem krajši čas aktivacije helikopterjev in hitrejša oskrba poškodovanih

Vse večje potrebe po uporabi helikopterjev in letal v različnih nalogah zaščite in reševanja so terjale posodobitev Načrta aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč ter za iskanje in reševanje zrakoplovov, ki je bil sprejet pred skoraj 12 leti.

Pri prenovi načrta so sodelovali poveljnik Civilne zaščite, predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za zdravje, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Slovenske vojske, Policije, Javne agencije za civilno letalstvo in Gorske reševalne službe. Medresorsko usklajevanje je v več fazah potekalo med ministrstvi za obrambo, zdravje, notranje zadeve in infrastrukturo.