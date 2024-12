Po novem letu prva rušenja objektov, izplačali že več kot 17 milijonov

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je ocenil, da potekajo izplačila odškodnin hitreje od načrtovanega. "Državna družba za upravljanje nepremičnin DSU je pripravila še sedem dodatnih pogodb, ki jih bo danes poslala na ministrstvo za narave vire in prostor v izplačilo. Upam, da nam uspe ta sredstva izplačati še v tem letu. Vsa ostala izplačila odškodnin pa bodo izvedena v prvem kvartalu prihodnjega leta," je povedal.

Do sedaj je država za izplačilo odškodnin skupno namenila nekaj več kot 17 milijonov evrov, v povprečju so te znašale med 320.000 in 340.000 evrov. "Imamo primere, ko so upravičenci zelo zadovoljni, v nekaterih posameznih primerih pa so bila pričakovanja morda tudi nekoliko večja. Z njimi pogovorov še nismo zaključili. Vsi tisti, ki so do zdaj dobili pogodbe in izplačila, pa so se s cenitvami v celoti strinjali," je poudaril Šefic. Dodal je, da so ti odzivi ljudi popolnoma razumljivi, saj si vsak želi čim boljše cenitve za svoj dom. "Seveda pa je naša dolžnost, da zagotovimo dobre cenitve, vendar tudi enakopravno obravnavo vseh in v skladu s predpisi, ki so nam na voljo. Mislim, da tukaj dosegamo zastavljene cilje," je dodal.