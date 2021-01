Hitra rast okužb na Goriškem, razlog pa praznična druženja

Goriška regija glede na covid sledilnik že drugi dan zapored po tedenskem povprečnem številu novih okužb s koronavirusom sodi med pet najmanj uspešnih regij."Razlog niso več okužbe v domovih za ostarele, temveč najverjetneje prekomerno druženje med zadnjimi prazničnimi dnevi," pove poveljnik civilne zaščite Severne PrimorskeSamuel Kosmač.

Najbolj so številke poskočile v občini Ajdovščina, kjer je bilo v zadnjem tednu na novo okuženih 258 oseb, od tega 125 oskrbovancev doma starejših občanov Ajdovščina, poleg pa še 19 tam zaposlenih. Župan Ajdovščine Tadej Beočanin pravi, da je razlog za povečano število okužb tudi to, da da se je veliko število podjetnikov odločilo za množična testiranja pred začetkom dela."Prav tako smo v sredini preteklega tedna uvedli splošna množična testiranja prebivalcev. Pospešeno in številčnejše testiranje zagotovo botruje tudi k temu, da imamo večje število zaznanih okužb," še dodaja.