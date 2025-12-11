Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Po novem letu višja minimalna plača – kaj vse to prinaša?

Ljubljana, 11. 12. 2025 19.34 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
70

Kaj prinaša nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki ga je ministrstvo za delo naročilo prvič po letu 2022? Bržkone višjo minimalno plačo, ki pa vpliva tudi na številne druge izdatke, avtomatsko bi se povišala letni in zimski regres. Toda – je naključje, da vlada nov izračun pripravlja nekaj mesecev pred volitvami? In ali bi lahko to povzročilo celo višje cene vrtcev in domov za starejše?

Ministrstvo za delo je po več kot treh letih naročilo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki je osnova za izračun minimalne plače. "Od takrat je minimalna plača zrasla za 19 odstotkov, splošna inflacija za več kot 20, prehranska inflacija pa za 33 odstotkov. Res je, da se je minimalna plača usklajevala s splošno inflacijo, ampak prehranska inflacija je rasla precej hitreje," pravi Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvu za delo.

Razliko naj bi zdaj popravil nov izračun. Trenutno so minimalni stroški določeni pri 670 evrih, pred tem so bili pet let dobrih 50 evrov nižji. Če se povišajo minimalnimi stroški, pa se avtomatsko poviša tudi minimalna plača. "Minimalna plača mora znašati najmanj 120 in največ 140 odstotkov teh minimalnih stroškov," pojasnjuje Feketija.

Ocen o tem, koliko bi lahko znašal nov izračun, na ministrstvu še nimajo. Različna pričakovanja o višini imajo tudi delodajalci in sindikati, ki se sicer strinjajo s posodobitvijo izračuna. "Mi vsako leto usklajujemo minimalno plačo z inflacijo. Tako, da praviloma ne bi smelo to pomeniti bistveno večje rasti minimalne plače," prav Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice.

"Treba je vedeti, da se je inflacija umetno zniževala, predvsem na račun naftnih derivatov v preteklosti. Ta nov izračun predvidevam, da bo kar višji, kot predvidevajo delodajalci," pa pravi Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov.

Ekonomist Matej Lahovnik pa opozraja, da smo država v Evropski uniji, kjer so se cene hrane najbolj podražile, kar bo predstavljalo dodaten pritisk na rast minimalne plače. Dodaja pa, da mora biti dvig usklajen tako s predstavniki delodajalcev kot delojemalcev. Minimalna plača je namreč osnova tudi za izračun nekaterih drugih izdatkov – denimo letnega in trenutno aktualnega zimskega regresa.

"Ne sme se zgoditi, da bi vlada spet solirala po svoje in sprejela nek ukrep, ki bo potem priletel kot bumerang nazaj v obliki višjih storitev, tudi cen vrtca, cen v domovih za ostarele ... Tako da moramo paziti, da se ne ujamemo v inflacijsko spiralo," opozarja Lahovnik.

Opozicija pa medtem vladi očita, da teh težav ne bi bilo, če bi se bolj uspešno borila z inflacijo. "Če se hrana podraži za sedem odstotkov v enem letu, to pomeni, da tega ne morete pokriti z nobeno božičnico," pravi Janez Janša.

Feketija pa na te očitke odgovarja: "Vlada ima v resnici precej malo mehanizmov, da vpliva na to, kakšne cene hrane postavljajo naši trgovci. Tako da tu je mogoče jeza upravičena, ampak usmerjena v popolnoma napačno tarčo."

Da bi bili izračuni bolj ažurni, dvigi sprotni in ne tako drastični, pa sindikati predlagajo, da bi se izračune pripravljalo na eno oziroma vsaj vsaki dve leti. Trenutno morajo biti narejeni najmanj vsakih šest let.

minimalna plača življenjski stroški plača
Naslednji članek

Prebilič šestim strankam ponuja roko sodelovanja, vabi jih na kavo

Naslednji članek

V preobleki mimo nadzornih točk, nato pa z ribiškim čolnom iz države

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (70)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
11. 12. 2025 20.24
Marsikje lazejo in zavajajo da zaradi dviga minimalne place za ta drobiz gredo cene gor. Ce bi bilo tako nebi imeli miljonskih dobickov hrana se nebi v smeti metala nebi prodajali po nizjih cenah..... Gre se jim samo za dobicek pa da nikoli ampak res nikoli nebo nizji ali pa isti. Vedno mora it gor. Pa avtomobilcki morajo lepo zgledat pri hisah pa oblekce skratka samo pohlepp in dobicek in tisti ki govori da zaradi minimalne place gre vse gor zavaja in ga je potrebno vklenit zaradi goljuvfije in ker vzdrzuje revscino v sloveniji ki pa prinasa kriminal nasilje sovrastvo.... posebej un debel ki je danes v v dragi oblekci skoraj jokal kako slabo je to ce se revezem dvignejo prihodki. Velimk problem v sloveniji so ljudje ki drugim ne privoscijo. Bog ne daj da bi en revez dobil 20 eur vec oni pa na par tisocakih za spremembo nic ker tako ne potrebujejo samo prepricani so da jim pripada ker je inflacija tako povedala pa njihove oblekce pa diblome.... Mars. Dvigni prihodke revezem gor pa naj jocejo. Ce pa nebo mira pa jim se pobrat pa preverit od kje jim vso premozenje za 30+ let.
ODGOVORI
0 0
Slash
11. 12. 2025 20.22
-1
Trikrat hura za gospoda Goloba ! Hip hip hura ! Hip Hip kura ! Hip Hip hura !
ODGOVORI
2 3
Aviacija Remigracija
11. 12. 2025 20.24
+1
🤢🤮
ODGOVORI
1 0
Pamir
11. 12. 2025 20.22
-3
Po 2 letih katastrofalnega komunističnega janšaluka, propadanja gospodarstva , 10 milijard pufa je Slovenec Dr.Golob pravi balzam.
ODGOVORI
1 4
Maribor?an 1
11. 12. 2025 20.21
+1
Dajte primer MLEKO cene od 2020 pa vsako leto in bomo vidli kje amo
ODGOVORI
1 0
Aviacija Remigracija
11. 12. 2025 20.20
+5
komunizem bo ugonobil Slovence & Slovenijo. Nevzdržna sociala, uvažanje mig rantov (svojih novih volivcev) s katerimi nameravajo komunisti izpodriniti Slovence iz lastne države. Slovenskemu narodu se pod taktirko komunistov obeta izumrtje. Vsak Slovenec si mora zastaviti sledeče vprašanje: Ali bom še naprej glasoval za svoje izumrtje?
ODGOVORI
6 1
janezdollar
11. 12. 2025 20.18
-8
Primerjajte trenutno plače in trenutno pokojnine s tistimi iz Janšev časov…in vam bo takoj jasno kdo dela v prid narodu in kdo proti…neglede na višje cene in več davkov živimo neprimerno boljše kot v času Kebabovega cirkusa…simpl ko pasulj…
ODGOVORI
2 10
Groucho Marx
11. 12. 2025 20.22
+1
Podplačani uslužbenci pernatega se veselijo znižanih minimalcev, da ne zapravljajo več za neumnosti.
ODGOVORI
1 0
Skunk Works
11. 12. 2025 20.18
+6
Treba se je tudi vprašat zakaj se je nekoč najperspektivnejša nekdanja socialistična državica znašla v položaju, da lahko z izsiljeno božičnico v vrednosti nekje slabih 5 gramov zlata, narod osrečiš, kot da si mu ne vem kako izboljšal življenje za leta vnaprej..Smo sredi Evrope in ne sredi Afrike....Seveda bo presrečen narod sedaj volil, kot da je dobil kilograme in ne uborne grame zlata...Je pa to prej znak revščine in zafuranih priložnosti, kot pa nek znak uspeha.....
ODGOVORI
7 1
razumi če lahko
11. 12. 2025 20.18
+4
Kaj vse to prinaša ? ! Čisto enostavno višje cene storitev in vsega počez tako , da bo bilanca v denarnici ponovno negativna vse je enostavno matematika je preprosta samo če jo razumeš ! Visoke plače kratek delovni čas dosti bolniških dosti dopusta skratka malo dela visoki davki in poceni izdelek ne gre skupaj !
ODGOVORI
4 0
Aviacija Remigracija
11. 12. 2025 20.17
+9
komunizem bo ugonobil Slovence & Slovenijo. Nevzdržna sociala, uvažanje mig rantov (svojih novih volivcev) s katerimi nameravajo komunisti izpodriniti Slovence iz lastne države. Slovenskemu narodu se pod taktirko komunistov obeta izumrtje
ODGOVORI
10 1
Aviacija Remigracija
11. 12. 2025 20.16
+5
komunizem bo ugonobil Slovence & Slovenijo. Nezdržna sociala, uvažanje mig rantov (svojih novih volivcev) s katerimi nameravajo komunisti izpodriniti Slovence iz lastne države. Slovensmemu narodu se pod taktirko komunistov obeta izumrtje
ODGOVORI
6 1
jozefStefan
11. 12. 2025 20.16
+7
Ponovno se bo za vse, vse podražalo. Sredni sloj bo postal še revnejši...
ODGOVORI
9 2
Pamir
11. 12. 2025 20.15
-5
Salonski komunist janšaj si je po vrnitvi s smučanja iz Italije na začetku plandemije kot prvi ukrep takoj zvišal plačo.Tako se bori z virusom.
ODGOVORI
1 6
Skunk Works
11. 12. 2025 20.15
+7
Gledal zadnjič prispevek o obisku predsednika DS Lotriča na Kitajskem....Kot da bi gledal znanstveno fantastični film..Ni mi samo bilo čisto jasno, ali so kitajci že 100 ali 200 let pred nami......Ampak tudi na Kitajskem se ni nič zgodilo kar samo od sebe.. Ono dekle je reklo, imamo sistem 9-9-6, kar pomeni delamo po 9 ur 6 dni na teden, ampak to je samo osnova, hmmm...(seveda se dela še mnogo več) ostalo je dosegljivost po mobiju emailu, šef te lahko pokliče tudi stredi noči....Ampak nič bat, mi bomo temu z lahkoto konkurirali z 4 dnevnim skrajšanim delovnikom, pravico do odklopa, obvezno božičnico in če bodo ankete kazale slabo, še obvezno velikonočnico marca naslednje leto, višanjem davkov na sve in sva, spodbujanjem socialnih prejemanj, da recimo družina z dvema trema otrokoma bolje živi, če nihče ne dela, množenjem birokratskega dela JS, ki je pri nas gonilo razvoja, itd.....In Hisense, mogočno podjetje novega stoletja, samo gledaš....Nekaj se sedaj tam govori da bodo preselili proizvodno iz Velenja, pravijo, da imajo tam ljudje sedaj druge prioritete, kot je recimo te dni oneganje z glavo nekega kipa voditelja ene že dolgo nazaj razpadle države.....Na zdravje, do bankrota bomo že nekako.....
ODGOVORI
11 4
Skunk Works
11. 12. 2025 20.16
+5
P.S...Za minuse nekih čudnih podalpskih endemitov se ne sekiram.....
ODGOVORI
7 2
Potouceni kramoh
11. 12. 2025 20.14
-2
Volite desnico ker takrat se bosta pa cedila med in mleko pravi Brankej in Bruslja,naš Janez je žs v ekstazi.
ODGOVORI
2 4
vlahov
11. 12. 2025 20.12
+1
Trgovci nikoli ne ustvarjajo inflacije . Oni so posledica . Pop zavaja na polno .
ODGOVORI
3 2
vlahov
11. 12. 2025 20.11
+5
Inflacija je zaradi zadolževanja države in bank , ki samostojno ustvarjajo eure. Npr . NLB ti posodi 1000 e in te 1000 e je naredila sama z računalnikom .
ODGOVORI
6 1
Polkavalčekrokenrol
11. 12. 2025 20.21
A tak računalnik majo,to pa ni slabo
ODGOVORI
0 0
štajerski janezek
11. 12. 2025 20.11
+5
🤣🤣🤣 4 leta so nam jemali. Zdaj pa hočejo da vse v 2 mesecih porazbimo. Bomboncki pa sami taki, da bomo se posteno nasrkali zaradi njih...
ODGOVORI
6 1
Skunk Works
11. 12. 2025 20.10
+6
Slovenija nekoč svetilnik bivše vzhodne evrope, kjer smo izpod obrvi gledali poljake, čehe, slovake, ko so na poti iz jadrana prodajali še svoje spodnje gate, da so napraskali za bencin do doma, in nas je bilo sram, če so nas kje zamenjali s Slovaki...sem bil v vojski v Srbiji, po podeželju niso imeli niti makadamskih cest ampak zvoženo blato....Danes nas vse to prehiteva po levi in desni, Varšava je kot Dubai proti Ljubljana gradu....Po plačah nas že skoraj šijejo hrvati..Poglejte tovarno Rimac recimo, kot da je v Silicijevi dolini in ne na balkanu...Vse firme nam prevzema balkan...KAR POMENI OGROMEN PORAZ GLEDE NA ŠTARTNO POZICIJO 35 LET NAZAJ, TO JE V OBDOBJU 80% LET LEVIH VLAD IN 20% LET DESNIH....Da se ve malo še o odgovornosti!!!...Ampak v deželi kjer je beseda podjetnik psovka in je podjetnik, ki sicer lahko leta gara cele dneve brez dopusta in ima avto za 50 k eur, poznan narodu kao lopov, pač ne more biti bolje. Država ki nima svojega bogatega podjetniškega sektorja s čimveč podjetniške svobode, pač v današnjem svetu nima kaj iskati med najrazvitejšimi in najbogatejšimi državami splošne blaginje....Vse ostalo je socialistična revščina. Isto velja za zdravnike in kmete. Z zatiranjem tudi njih boste samo poslabšali zdravstvo, ter samopreskrbo s kvalitetno hrano. Oboje se nam že na veliko dogaja. Da socializem nikoli ni deloval, ne deluje in ne bo nikoli deloval, je bilo na tem svetu empirično že ničkolikokrat dokazano…Ampak eni zgleda še vedno želijo ponavljati to učno uro zgodovine..Za začetek bodo spet rajali okoli onega kipa, ko mu nazaj prišvasajo glavo.....
ODGOVORI
9 3
enajstdvanajst1
11. 12. 2025 20.09
+5
Matej lahovnik je edini pameten on bi moral ustanoviti stranko
ODGOVORI
7 2
Pamir
11. 12. 2025 20.12
-2
Tako pameten da je naredil več milijardno škodo s TEŠ6
ODGOVORI
1 3
Aviacija Remigracija
11. 12. 2025 20.09
+13
z Golobom gre država v totalen propad.
ODGOVORI
15 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385