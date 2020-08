Po novem predlogu v javne vrtce lahko le cepljeni otroci

Eden najpomembnejših, varnih in učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni pa je cepljenje. Prav na omenjenem področju želijo bolje urediti zdaj neučinkovite postopke pri obravnavi necepljenih otrok, ki so za uporabnika predolgotrajni, za državo pa pomenijo veliko administrativno in finančno breme.

Ministrstvo za zdravje je 15. avgusta objavilo predlog novega zakona o nalezljivih boleznih, saj je zdajšnji zakon na nekaterih področjih zastarel in ga je nujno treba posodobiti, nekatera poglavja v njem pa na novo urediti. V predlogu zakona, ki ga je podpisal zdravstveni minister Tomaž Gantar , piše, da so izkušnje z epidemijo covid-19 pokazale na nekatere pomanjkljivosti zdajšnje ureditve v zakonodaji, ki onemogočajo hiter in učinkovit odziv na nove nalezljive bolezni in okužbe.

"Ustrezna precepljenost proti tistim boleznim, ki so nalezljive in predstavljajo veliko grožnjo za zdravje ljudi, še posebej za tiste iz ranljivih skupin prebivalstva, je ključna za njihovo preprečevanje in obvladovanje v populaciji, zato so v zakon vključeni dodatni ukrepi za preprečevanje prenosa bolezni v primeru, da posameznik zavrača cepljenje iz nezdravstvenih razlogov,"piše v predlogu novega zakona. Tako na primer otrok, ki niso cepljeni v skladu s programom cepljenja, po novem zakonu ne bo dovoljeno vključiti v javni vrtec in javno sofinanciran zasebni vrtec. Prav tako oseb, ki niso bile cepljene v skladu s programom cepljenja, ne bo dovoljeno vpisati v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Osebe, ki niso bile cepljene v skladu s programom cepljenja, pa se tudi ne bodo smele udeležiti organiziranih letovanj, ki so financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Da gre za občutljivo področje, pri katerem je ključna vsakokratna strokovna presoja, se na zdravstvenem ministrstvu zavedajo, zato bodo na nacionalni ravni vzpostavili nacionalno svetovalno skupino za cepljenje.

Predlog novega zakona o nalezljivih boleznih predvideva tudi novo ureditev epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in okužb, s katerimi se zagotavljajo podatki o pojavljanju nalezljivih bolezni in njihovih povzročiteljih ter dejavnikih tveganja. Pomembno vsebinsko področje, ki bo v zakonu na novo opredeljeno, je tudi obvladovanje mikrobne odpornosti, zakon pa ureja tudi področje preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, ter na novo vzpostavlja mrežo mikrobiološke laboratorijske dejavnosti.