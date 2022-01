Po novem tiskani račun v trgovini le na zahtevo potrošnika

Z uveljavitvijo novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV) se v slovenski pravni red prenašajo določbe štirih evropskih direktiv, uvaja se tudi nekaj poenostavitev za davčne zavezance. Za potrošnike najbolj pomembna določba je, da jim prodajalec ni dolžan izročiti računa v papirni obliki, če ga ne zahtevajo sami.

Ponudniki blaga in storitev so morali doslej svojim strankam izdajati račune v papirni obliki oz. lahko tudi v elektronski, če je kupec s tem soglašal. Od danes pa to ni več potrebno, davčni zavezanec mora kupcu izročiti račun v papirni obliki le na njegovo zahtevo, piše v noveli zakona. To pa ne pomeni, da računa ni treba izdati. "To nima nobene povezave z izdajo računa, kajti še vedno bo moral davčni zavezanec izdati račun in bo evidentiran, le izročil se ne bo," je novembra lani v DZ zagotovil finančni minister Andrej Šircelj.

Na Finančni upravi RS (Furs) so dodatno pojasnili, da kupcu zahteve po izročitvi računa v papirni obliki ni treba dodatno pojasnjevati davčnemu zavezancu. Načeloma kupec zahteva račun vsaj do takrat, ko račun plača, so zapisali. Prodajalec tako po novem kupcu pove znesek za plačilo, izdani račun davčno potrdi, kupcu pa ga ne izroči v papirni obliki. Ali je prav, da prodajalec kupcu ni izročil računa v papirni obliki? Da, če kupec ni zahteval izročitve računa v papirni obliki, odgovarjajo na Fursu. Hkrati z uveljavitvijo teh sprememb ni več v veljavi določba zakona o davčnem potrjevanju računov, ki določa globo za kupca blaga oz. prejemnika storitve, ki ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Za kmete pomembna novost bo uveljavljena 1. julija. Takrat bo namreč ukinjen prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, ki je danes določen pri 7500 evrih katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto. Se pa bodo kmetje lahko v sistem DDV še vedno vključili, če bodo sami želeli.