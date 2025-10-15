Svetli način
Slovenija

Po novem veliko strožji režim pri bolniških

Ljubljana, 15. 10. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 44 minutami

Počitek doma ali obvezna rekreacija? Navodila, kaj boste lahko počeli, bo moral zdravnik že kmalu jasno zapisati v vaš karton. ZZZS sicer predlaga še, da bi morali biti ljudje ob določenih urah doma, v tujino pa bi smeli le izjemoma. Stroški za nadomestila plač so v zadnjih šestih letih poskočili s 380 na 700 milijonov. Smo edina država v EU, ki nima omejitve staleža. In trenutno je dobrih 10.000 ljudi, ki so na bolniški več kot eno leto, rekorder pa je z dela odsoten že 14 let.

Če so doslej predvsem ob dolgotrajni bolniški nekateri osebni zdravniki dajali pacientom zgolj ustna navodila, kam in kaj smejo. "Z že sprejetimi pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, z njihovo spremembo, katere sicer še čakamo uveljavitev oziroma objavo v uradnem listu, pa smo določili, da je treba ta režim gibanja zapisati v zdravstveno kartoteko," pravi Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. "Jaz ne vem, če bi to imenoval strožje pravilo. To pomeni samo bolj transparentno vnašanje podatkov," pa dodaja državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež.

Zdravnik
Zdravnik FOTO: Shutterstock

Da bodo torej pacientu jasne dolžnosti, delodajalcu pa pravice zaposlenega, razlagajo na ZZZS. Če ta med morebitno kontrolo krši navodila, lahko namreč ostane brez nadomestila plače: "Vemo, da se danes delodajalci poslužujejo recimo detektivske pomoči, pošljejo detektiva in če ugotovijo, da ta krši režim gibanja, lahko celo sledi postopek izredne odpovedi," pravi Vodičarjeva. Sprememba bo po njenih besedah zaživela še letos. 

Družinski zdravnik Rok Ravnikar pa ob tem poziva: "Smo za poenotenje pravil glede gibanja v času staleža, da ne bodo odvisna ali od naše subjektivne ocene ali pa prepričevanja, tudi izsiljevanja v najbolj zoprnih primerih, ki jih zdravniki ne maramo, s strani bolnikov."

Omejitev odhodov v tujino in obvezen osebni pregled za odprtje oziroma podaljšanje bolniške?

Na ZZZS so ministrstvu za zdravje predlagali denimo omejitev odhodov v tujino: "Da bi lahko odhod v tujino dovolil samo zdravnik zavoda za zdravstveno zavarovanje v izjemnih primerih: če je zdravljenje v tujini, če so kakšne osebne okoliščine, ampak samo takrat, če odhod ne bi pomenil slabšanja ali pa daljše rehabilitacije." Razmišljajo tudi, da bi bilo lahko ne glede na to, ali je pacientu predpisan aktiven bolniški stalež, "določeno, da morajo biti v določenem časovnem obdobju doma, prav za nadzore s strani ZZZS in delodajalcev."

In opredelili bi, kdaj je za odprtje ali podaljšanje bolniške obvezen osebni pregled. Zdravniki sicer dodatnim obremenitvam oziroma potrati časa, ki bi ga lahko namenili bolnim, nasprotujejo že zdaj. Dobro petino obravnav predstavlja odločanje o bolniškem staležu, pravi Ravnikar: "Zdravniki ne moremo nositi odgovornosti za varovanje proračuna. Ne moremo biti detektivi, ne nadzorniki proračuna in bomo pri odločanju med prihranki in koristmi bolnikov praviloma odločili v korist bolnika."

Za večino predlogov ZZZS bodo sicer potrebne zakonske spremembe oziroma dialog med sindikati in delodajalci.

Slovenska pomlad
15. 10. 2025 21.57
+3
Spet grob napad na javni sektor, kjer je mnogo bolanih.
ODGOVORI
3 0
Victoria13
15. 10. 2025 21.56
Možnost bi morali dati lastniku podjetij, državnim podjetjem, da se lahko odpusti ljudi, ki so skoz na bolniški za vsako malenkost...
ODGOVORI
0 0
Victoria13
15. 10. 2025 21.54
+4
Eni in isti skoz na bolniški, določit je potrebno max. dni za bolezni, za otroke....če se nekdo lahko sprehaja bo lahko delal vsaj štiri ure!
ODGOVORI
4 0
foxxy
15. 10. 2025 21.52
+3
Mogoče pa obstaja korelacija s porastom bolniških v javnem sektorju in primankljajem kadra?
ODGOVORI
3 0
ježevka123
15. 10. 2025 21.52
+3
Poglejte malo strukturo bolniških - je to javni sektor ali gospodarstvo? To bi bilo za preučit!
ODGOVORI
3 0
ReAnDa
15. 10. 2025 21.51
+1
Obstajajo tudi sobna kolesa, tako da...
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
15. 10. 2025 21.51
+6
Zategnite tut vse socialce ki cucajo leta in leta družbo zraven pa na črno delajo nekaj dni in živijo bolje kot delavci za trakom na 4 izmene.
ODGOVORI
6 0
Darko32
15. 10. 2025 21.50
+2
Tukaj spet piscičlankov pišejo od oka. Namreč vidimo paraodx, kjer ko beremo članke te ali one teme iz zdravstva vidimo, da se poročila medicine dela in ugotovitve zdravnikov o obolevnosti ljudi na določeni populaciji in skupini poklicev ne ujemajo med seboj. Goljufajo z 500 na uro na medicinah dela. Tako dobivamo ljudi, kateri so zboleli in sočasno vidimo, da se z isto obolevnosjo srečuje več ljudi. Tako prirejajo poročila in potem da prirkijejo očitno raje vsi skupaj ljudi pošljejo na bolniško in priredijo poročila na medicini samo zato, da prirkijejo pravi vzrok. POsledično s ene smemo čuditi, če imamo toliko bolniških. Medicina dela prireja poročila in posledično namesto, da bi ugotavljali vzroke za bolniško navadno obtožujejo po liniji najmnjšega odpora. Zato če beremo razne članke in pogledamo razna poročila bomo videli, da se nič ne ujema med seboj. Zato se navadno rešuje z bolniškimi in posledično dobivamo takšno sliko.
ODGOVORI
2 0
štrekeljc
15. 10. 2025 21.49
+4
Imam soseda, ki je bil leta in leta neprestano na bolniški. Da mu ni bilo dolgčas in da je še kaj zaslužil, je pridno po naselju opravljal priložnostna dela. Meni je recimo prelopataj vrt. Potem so ga imeli zadosti in so ga invalidsko upokojili. Zdaj cvili, kako slabo penzijo ima, hkrati pa sam prizna, da mu pač ni ratalo.
ODGOVORI
4 0
E.Nigma
15. 10. 2025 21.47
Kakšen strožji sistem je to, da v Lenartu zaprejo oddelek in zdaj se gredo koncesijo? Prostore najemajo ali aparature, ki jih smo mi plačali tega ne ve nihče. Ali l, da ko kličeš osebnega se ne javi. Čez par ur pa te kličejo iz Ljubljane nek ZDR. ustanova, da če potrebujete pomoč pa so oni družinski zdravnik ali nekaj takega podobna kava. Pa jih sploh kličeš ne, ker je od tvoje osebne zdravnice, ki se ne javi klic preusmerjen na njih. Strogo?
ODGOVORI
0 0
E.Nigma
15. 10. 2025 21.42
-1
Po novem veliko strožji režim pri bolniških. Po starem.... Obisk zdravnika, bolniška in brezplačno zdravilo. Po novem. Resnični primer. Prijateljice. Bolniška za dva dni, predpisani antibiotiki, seveda z dražjim zdravstvenim doplačilom zavarovanja po novem doplacljivi osnovnimi zdravili in tuje govoreča zdravnica. Še dobro, da ima 35 dni dopusta. Ker nekoga, ki dela v smeri zdravstva z starejšimi ljudmi ni ravno pametno pošiljati z sumom pljučnice z 1000mg antibiotiki na delo. In ji ne odpre bolniške. Koristi dopust.
ODGOVORI
2 3
enaleteca
15. 10. 2025 21.50
Ce jemljes antibiotike za bakterijsko pljucnico, si zame kandidat za bolnisko.
ODGOVORI
0 0
E.Nigma
15. 10. 2025 21.57
-1
Ima še manjšo obliko astme. In tudi ta zdravila so po novem plačljiva.
ODGOVORI
0 1
E.Nigma
15. 10. 2025 21.59
Po njenem ni. Zdravniškem mnenju. Pa ve kje dela in z kakšnimi ljudmi. Ona pa vsak dan bolj slaba kot bi ji šlo na bolje.
ODGOVORI
0 0
imt600
15. 10. 2025 21.42
+1
Za prehlad vrocino ... 14dni max Ce je operacija max 1leto Tist ku pa jamrajo da jih križ boli pa use skp nj pa jogi zamenjajo pa mal vec migat pa ukint denarna nadomestila tist k so zi 2lete u bolnisk
ODGOVORI
2 1
Iqos
15. 10. 2025 21.37
+8
Ja pa delo od doma v javni upravi tudi prepovedat. Tud tam denar močno odteka v turistične destinacije.
ODGOVORI
8 0
Artechh
15. 10. 2025 21.40
+1
zakaj prepovedat? "norme" dolocit koliko se pricakuje da je na dan/teden narejenega, kot je po firmah. jaz delam v privat sektorju od doma, vsak dan se ekipa zjutraj slisi kaj je bilo narejenega vceraj in kaj bo danes
ODGOVORI
1 0
enaleteca
15. 10. 2025 21.48
+1
Po izkusnjah s pacienti ravno tisti, ki delajo od doma, najmanj jemljejo bolniske.
ODGOVORI
1 0
E.Nigma
15. 10. 2025 21.49
Ja ampak zaradi pomanjkanja izvedbe del tvoje čaka odpoved delovnega razmerjam mala razlika. Se ti ne zdi?
ODGOVORI
0 0
enaleteca
15. 10. 2025 21.36
+9
Ukiniti je treba neomejeno bolnisko. S tem se samo zlorablja in nic drugega. Dolge bolniske so tudi zaradi tega, ker nekaterim delo ne disi in bi bili kar do penzije na bolniski. Na invalidsko ne bi sli, ker so invalidske prenizke … Sem ze naletela na paciente, ki sem jih dobila med bolnisko v nakupovalnem centru ali med sportanjem … V ambulanti so kot najvecji revezi, med sopingom in sportanjem pa dobesedno pokajo od zdravja. Imam eno pacientko, ki je ze pet let na bolniski le zaradi veze … Kljub dobrim izvidom jo vse boli - glava, rama 🙄 … Vedno pisem, da je primerna za delo, a ona ima osebno zdravnico, ki je njena sestricna … 😠
ODGOVORI
9 0
jank
15. 10. 2025 21.33
+11
Prav je, da se zaostrijo pogoji. Pogosto se povečano število bolniških dogaja tam kjer so slabi medčloveški odnosi med zaposlenimi, za katere pa nosi največjo odgovornost vodstveni delavci, ki so pogosto tudi generator slabih odnosov.
ODGOVORI
13 2
enaleteca
15. 10. 2025 21.37
+4
Ne samo to, obstajajo tudi taki, ko jim delo ne disi.
ODGOVORI
5 1
E.Nigma
15. 10. 2025 21.44
Pa dela v zmanjšanih smenah tudi do 12 ur. Tudi čez vikende
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
15. 10. 2025 21.33
+6
Še delo od doma prepovejte. Tukaj se šele nič ne dela.
ODGOVORI
10 4
štrekeljc
15. 10. 2025 21.54
Napaka. Delal sem v privatni firmi, in kadar sem imel ogromno dela, sem šel delat domov. Naredil sem bistveno več kot v firmi, kjer so bile stalno neke motnje. Saj vem, ti si očitno med tistimi, ki bi doma zabušaval in tudi druge ceniš po tem.
ODGOVORI
0 0
tech
15. 10. 2025 21.30
+3
Velik napredek bi bil, če bi moral biti podpis, da je sploh bil pri zdravniku in ni dobil bolniške s samo pogovorom po telefonu.
ODGOVORI
4 1
Artechh
15. 10. 2025 21.34
+2
dejstvo je da ce te 3x na leto glava boli, in gres k zdravniku, da ne bo nic videl. Tu je treba tudi upostevati, koliko dolocena oseba koristi bolnisko. ce je to 3x na leto za 1-2dni nevem zakaj bi takemu to naredil. bolj so tisti problem, ki klicejo vsak mesec, pa ko je to vecinoma petek
ODGOVORI
2 0
Sventevith
15. 10. 2025 21.29
+10
Karikiram. Greš zaradi bolečine k zdravniku, da ti napotnico. Čakaš par mesecev na specialista, ki ugotovi hude degenerativne spremembe. In kaj si predstavljate? Da bo ta oseba vse te mesece in tudi potem hodila v službo? Naj uredijo ta zdravstveni sistem, da bodo ljudje prej obravnavani in prej pripravljeni za nadaljne delo.
ODGOVORI
11 1
Artechh
15. 10. 2025 21.27
+1
odlicno, kolk ljudi ima bolniske za izletke in kofetke, al pa cisto iz lobnobe. se to mrajo ugotovit kako prepreciti zlorabe pa doma playstation igrati ali tv buliti
ODGOVORI
3 2
Reality check
15. 10. 2025 21.31
+3
hočeš reči da bi lahko človek v bolniški samo v steno buljil??
ODGOVORI
4 1
Artechh
15. 10. 2025 21.35
-1
jaz ce imam vrocino ali migreno do stopnje da ne morem delati, tudi TV ne morem gledati ja. tocno tako. in tudi bolnisko korsitim samo v takih primerih
ODGOVORI
1 2
JohannDoe
15. 10. 2025 21.26
+3
ZZZS skrbi kam odteka denar namenjen za bolniške. Kar je sicer razumljivo. Ne skrbi pa jih kje in kam v neznano odteka denar od nabav in drugih "normalnih" stvari. To je zelo napreden in skrben zavod.
ODGOVORI
6 3
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 21.44
-1
bo raztolmačil kam gre keš od nabav bivši komunist lažnivi janša...samo da uspe spet slučajno iti na dopust na jahto marčiča ...največjega dobavitelja v zdravstvu
ODGOVORI
1 2
