Po novi hudi uri: 'V enem letu ne moreš rešiti 30-letnega zaostanka'

Opozarja tudi na padavinske vode. "Kanalizacija tega preprosto ne more požirati. Vprašati bi se bilo treba, kaj narediti v teh primerih, ko so količine takšne, da te cevi, ki so zdaj v cestah, ne požirajo teh količin vode," dodaja.

Tudi županja Solčave je prepričana, da bi bilo škode manj, če bi bili vodotoki vzdrževani. Ob tem se zaveda, da se sanacije ne morejo narediti čez noč. Bi pa pričakovala, da država, stroka in koncesionarji bolj prisluhnejo prebivalcem.

"Poleg sanacije je treba istočasno narediti dolgoročen načrt vzdrževanja. Bojim se, da smo šli zdaj iz ene skrajnosti v drugo. 30 let smo puščali v strugi material, da smo jo zasuli. Zdaj smo na določenih mestih struge tudi že preveč izpraznili, na določenih pa nič. Brežine so poškodovane, bojim se, da se zaradi pričakovanih neurij, ki pa bodo naša realnost v prihodnosti, ne bodo same obnovile oziroma zarasle," opozarja Katarina Prelesnik . "Tudi na to moramo računati in resnično upam, da država v sanacijo že sedaj vključi tudi brežine, kajti to je osnova, da voda ostane v svoji strugi," dodaja.

Županja Črne pravi, da je nejevoljna tudi zato, ker koncesionar še vedno nima pogodbe, čeprav je bil sanacijski program sprejet že sredi maja.