Po novi stanovanji lahko gresta loterijska srečneža že v torek

Od 7. januarja bo na glavni blagajni na sedežu Loterije Slovenije mogoče prevzeti nagrade iz žrebanja Novoletni loto. Tako mesečnih rent kot počitnic, pa tudi glavnih dobitkov – dveh stanovanj s pripadajočim parkirnim mestom v Ljubljani in Kopru. Srečka za stanovanje v Ljubljani je bila vplačana v Šenčurju, za stanovanje v Kopru pa v Bohinjski Bistrici. Oba srečneža bosta prejela še denarni dobitek v višini 80.000 oziroma 75.000 evrov. Čas za prevzem glavnih dobitkov je do vključno 9. marca.

Kot pravijo na Loteriji Slovenije, se je nova igra Novoletni Loto že v svoji prvi izvedbi izkazala za priljubljeno izbiro igralcev po vsej Sloveniji. Omejena naklada 350.000 potrdil je bila razprodana že v nekaj tednih po objavi. Prepričani so, da gre uspeh pripisati zanimivemu formatu igre, dodatno zanimanje javnosti pa so zagotovo vzbudili tudi nekateri izjemni dobitki, ki so ves december burili domišljijo javnosti.

Kroglice so se v bobnu zavrtele na novega leta dan. Glavni dobitek, stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 80.000 evrov, bo dobil srečnež, ki je listek vplačal v Šenčurju. Stanovanje v Kopru in dodatni denarni dobitek 75.000 evrov gre nekomu, ki je potrdilo vplačal v Bohinjski Bistrici.

Glavni dobitek na Novoletnem lotu FOTO: Loterija Slovenije

Mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje desetih let v skupni vrednosti 180.000 evrov bodo prejele osebe, ki so Novoletni loto vplačale v Središču ob Dravi, v Krškem in na spletnem mestu loterije. Izžrebanih je bilo tudi 10 bonov za počitnice po lastni izbiri v tržni vrednosti 5.000 evrov in s pripadajočim denarnim dobitkom 1.500 evrov. Poleg tega je žreb določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 10.000 dobitkov po 50 evrov, naštevajo na Loteriji Slovenije. Kako prevzeti počitnice, mesečno rento ali stanovanje? Dobitek v višini 50 ali 250 evrov bodo začeli izplačevati takoj po objavi poročila o žrebanju, spletnim igralcem pa se bodo ti dobitki avtomatsko pripisali na njihove igralne račune, pojasnjujejo.

Potrdilo za Novoletni loto. FOTO: Loterija Slovenije