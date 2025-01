Po NSi se je vpletel še SDS: bo vlada dvignila roke nad podjetjem CSS?

Bo vlada dvignila roke in dopustila likvidacijo invalidskega podjetja CSS iz Škofje Loke? Na ministrstvu za delo še naprej zatrjujejo, da preučujejo vse možnosti, da invalidi ne bi pristali na cesti. Minister Luka Mesec je napovedal, da se bo z delavci in sindikatom sestal prihodnji teden. Še vedno pa čaka na jasno poročilo o stanju podjetja. Zgodba dobiva tudi politične razsežnosti. Po NSi, ki je sklicala izredno sejo komisije za nadzor javnih financ, se je zdaj vpletla tudi največja opozicijska stranka SDS. Slovenski državni holding pa je v pisnem odgovoru Mescu, ki bi na podlagi zakona o zaposlovanju invalidov lahko ustavil likvidacijo, zatrdil, da podjetje ni ustvarjalo zadostnih dobičkov in da bi preprečitev likvidacije vodila v stečaj, delavci pa bi lahko ostali brez plač in odpravnin.