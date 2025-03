Po obisku zdravnika sledil šok: 'V čakalnici je bil oboleli z ošpicami'

Deklica je bila stara 11 mesecev. Starši so jo zaradi manjše poškodbe peljali k zdravniku. Čez štiri dni je sledil šok."V tisti čakalnici je bil nekdo, ki je bil okužen z ošpicami," razlaga mama, ki je želela ostati anonimna.

Ker je bila njena hči še premajhna, še ni prejela prvega odmerka cepiva. Zdravniki niso ovinkarili. Obstajala je namreč precejšnja verjetnost, da se je okužila."To je bilo praktično tri tedne pred tem, ko bi morala biti cepljena. Otroci so namreč prvič cepljeni pri 12 mesecih, in deklica je bila popolnoma nezaščitena," še pove.

Infektolog je predlagal ukrepe v izogib okužbi, poleg tega so morali za nekaj tednov v izolacijo, da ne bi širili virusa. "Moja hči je bila eden od primerov, ko dejansko še ni prišla na vrsto za cepljenje. Marsikdo se tudi ne sme cepiti. Taki ljudje so ogroženi, če je precepljenost majhna, če se naenkrat začnejo med njimi gibati ljudje, ki so okuženi," dodaja. 11-mesečna deklica na srečo ni zbolela.

Ne le sebe, s cepljenjem zaščitimo tudi druge, predvsem ranljive posameznike. A precepljenost v Sloveniji pri otrocih je pod 95 odstotki, v nekaterih regijah celo pod 90 odstotki. "To pomeni dokaj dobro širjenje virusa. Da se lahko pojavi in relativno dobro širi," pove Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni.