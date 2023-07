Po objavi na Facebooku dotrajan most čez Krko zaprli

Lesen most čez Krko v Lokah bo zaradi vzdrževalnih del do 18. avgusta zaprt, promet pa preusmerjen. Ukrep je bil nujen. Po fotografiji sodeč, so namreč podporni stebri že zelo načeti. "Po prvih ugotovitvah so poškodbe na mostu, ki je prometno zelo obremenjen, zaradi dotrajanih lesenih pilotov in posledic trka poplavljenih dreves na stebrih mostu na levi strani, gledano v smeri toka reke Krke, takšne, da most ni varen za promet in potrebuje nujno sanacijo," si sporočili z občine Straža. Stanje elementov v vodi bodo ocenili tudi s pomočjo potapljačev.

Odločitev o zapori mostu je občina sporočila le nekaj dni po tem, ko je bila na Facebooku objavljena fotografija, ki razkriva, v kakšnem stanju je, poroča Dolenjska News.

Na občini dodajajo, da so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov nadomestni most. Zanj so v letošnjem občinskem proračunu zagotovili 204.000, prihodnje leto pa še 655.000 evrov. "Podoben bo tistemu, ki je tam stal okrog leta 1970. Nov most bo imel betonske temelje in leseno konstrukcijo. Štel bo sedem lesenih podpornikov v Krki in tri na brežini pred naseljem. Most bo nekoliko širši od sedanjega, širina voznega pasu bo 2,8 metra, imel bo ločeno površino za pešce in kolesarje. Osna obremenitev mostu bo še naprej ostala 2,5 tone, nespremenjen bo ostal tudi prometni režim za motorna vozila, promet bo namreč tudi po novem mostu potekal izmenično enosmerno," so še pojasnili.

Leseni mostovi so značilnost tega dela Slovenije. Most v Lokah je bil zgrajen v prvi polovici 20. stoletja, s 105 metri dolžine in dobrimi tremi širine pa je med večjimi na Krki.