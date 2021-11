Po objavi posnetka obtožbe letijo tudi na NSi in SMC: 'Vladi držita vrečo'

"Sodobna forenzična analiza potrjuje, da minister Vizjak meni, da so davki glupi. Sicer lahko enako razberemo tudi iz pripravljenosti SDS in somišljenikov, da žrtvujejo proračune naših bolnišnic, šol in občin za davčna darila, namenjena najbogatejšemu odstotku prebivalstva," so takoj po objavi naših posnetkov zapisali v Levici.

Brane Golubović iz LMŠ je zapisal, da bi "stranka, ki spoštuje minimalne politične standarde, ki se zaveda, kaj je prav in kaj ne, ki razume, da mora s svojimi ravnanji in dejanji dajati zgled ljudem, po objavi drugega dela afere glupi davki zapustila vlado". "To bi bilo normalno, če verjame v demokracijo, in ne v kleptokracijo". Po njegovem mnenju gre za gospodarski kriminal, ki kaže na vzorec delovanja SDS. "Ta vzorec polnjenja vreče se do danes ni spremenil, le bolj dodelan je. NSi in SMC pa držita vrečo, zato sta enako odgovorni kot tisti, ki jo polni."

Iz LMŠ so naknadno sporočili še, da so dokazi jasni, namigi o neavtentičnosti posnetkov, kar so vladajoči doslej izrabljali kot izgovor, pa pričakovano ovrženi, kar pomeni, da minister ni govoril resnice oziroma je, povedano drugače, lagal. "Gre za gospodarski kriminal in koruptivne povezave Vizjak-Petan iz mandata prve Janševe vlade, ki na škodo vseh nas delujejo tudi v tem mandatu. In ne slepimo se, da tedanji in zdajšnji predsednik vlade za Vizjakovo početje ni vedel. To je delovanje SDS, ki vsa ta leta ostaja enako – škodljivo in celo nevarno. NSi in SMC pa vse to še naprej nemo spremljata ali iščeta izgovore, neprepričljive razloge, zakaj še naprej ostajata v tej skorumpirani vladi in še naprej držita vrečo. Za vse to sta soodgovorni," so zapisali. Slovenija si zasluži boljše, odhod te vlade in predčasne volitve so edina rešitev. In še: v LMŠ smo že večkrat s konkretnimi dejanji dokazali, da imamo do korupcije ničelno toleranco. Pričakujemo, da se bosta po uradni dolžnosti nemudoma odzvala tožilstvo in Policija.