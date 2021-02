Po obsodbi Antolič odstopil z mesta predstojnika ortopedske klinike

Sodišče je Antoliču izreklo 18 mesecev zaporne kazni in denarno kazen v višini 8100 evrov, ker naj bi kot protiuslugo za donacije Društvu za razvoj ortopedije s strani dobavitelja ortopedskih materialov Emporio Medical poskrbel, da je bil ta na razpisih izbran.

Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je Antolič prepričan, da zbiranje sredstev za zagotavljanje boljših in bolj varnih pogojev za bolnike ne sme in ne more biti sporno, saj je v javnem interesu.

Na mesto vršilke dolžnosti predstojnice ortopedske klinike je generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar imenoval Karin Schara. UKC Ljubljana je tudi že objavil razpis za delovno mesto predstojnika.