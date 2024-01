Po ocenah javnomnenjske raziskave, 76 odstotkov vprašanih stavke zdravnikov ne podpira

Skoraj 76 odstotkov vprašanih ne podpira zdravniške stavke, je v javnomnenjski poizvedbi za našo televizijo ugotovil Inštitut Mediana. In kje smo? "Ta nočna mora se mora končati. V njej ne bo zmagovalca, le pacienti bodo čakali. Zato naj se ministrica za zdravje in predsednik zdravniškega sindikata vsedeta za mizo in je ne zapustita, dokler ne najdeta dogovora," pravi direktor Celjske bolnišnice. Napredka na pogajanjih, kljub številnim sestankom v zadnjih dneh, še vedno ni, Fides in vladni pogajalci pa se sploh niso usedli za isto mizo. In kako dolgo bodo pacienti še ujetniki stavke? In zakaj smo ministrico za zdravje, v času stavke videli le enkrat ali dvakrat?