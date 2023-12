Po oceni Vzajemne zakon protiustaven, obračajo se na ustavno sodišče

Na Vzajemni so danes pojasnili, da zakon predvideva avtomatično izplačilo deležev do 120 evrov v denarju, razen če upravičenec zahteva izplačilo v delnicah. Nad 120 evrov je delež izplačan v delnicah. O možnem terminu za izplačila deležev je po njihovih besedah še prezgodaj govoriti, ker bo izvrševanje zakona na strani Vzajemne v pretežni meri odvisno od aktivnosti ministrstva za finance.

Vlada je denarno poplačilo zavarovancev predvidela za primer, da vrednost posameznega deleža ne presega 70 evrov, nato so člani odbora DZ za finance ta znesek zvišali na 130 evrov, novembra pa so poslanci izglasovali dopolnilo za znižanje tega zneska na 120 evrov.

Vzajemna: Prisilno preoblikovanje in izplačilo ZZZS neutemeljeno

"Glede višine meje za izplačila deležev v višini 120 evrov je treba celokupno gledati vse amandmaje, sprejete v zakonodajnem postopku. Končno besedilo zakona po našem mnenju ne predstavlja nevarnosti za kapitalsko ustreznost," pravijo na zavarovalnici. Kljub temu so prepričani, da je "prisilno" preoblikovanje v delniško družbo, še posebej pa izplačilo ZZZS, neutemeljeno, saj se je zavod ustanovnemu kapitalu odpovedal in ta pripada zavarovancem.

"Po našem mnenju je zakon protiustaven, ker posega v lastninsko pravico članic in članov Vzajemne ter v svobodno gospodarsko pobudo," poudarjajo.

Na ustavno sodišče bodo zato podali pobudo za presojo ustavnosti zakona ter predlog za zadržanje njegovega izvajanja. V primeru začetka izvajanja zakona s 1. januarjem 2024 pa bo Vzajemna sledila vsem zakonskim določilom in upoštevala v zakonu določene roke za izvedbo izplačil deležev zavarovancem.

Aktivnih več kot 300.000 polic ostalih zavarovanj

Na zavarovalnici pravijo, da so v zadnjih letih pomembno okrepili svojo ponudbo dodatnih zdravstvenih in ostalih zavarovanj.

"Izkazalo se je, da je bila odločitev prava, saj smo danes največja zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji – in to tudi brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Tudi v tem času nadaljujemo trend rasti in ostajamo stabilna, kapitalsko trdna zavarovalnica. Naš cilj je kot družba za vzajemno zavarovanje ohraniti pozicijo na trgu in tudi vnaprej delovati na področju zdravstvenih zavarovanj, saj imamo trenutno aktivnih več kot 300.000 polic ostalih zavarovanj," so dodali.

Veljavnost polic in s tem tudi direktna bremenitev iz naslova dodatnih in drugih zavarovanj, razen dopolnilnega, ostaja nespremenjena.