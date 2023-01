Po očitkih, da je prometna varnost slabša, bo Dars znova osvetlil ceste

Dars je konec oktobra lani ugasnil približno 60 odstotkov luči na avtocestah, da bi varčeval z elektriko. Agencija za varnost prometa, AMZS in nekateri drugi zavodi so zato na začetku meseca podali pobudo na Dars, naj bodo avtoceste znova osvetljene. Tudi minister za infrastrukturo opozarja, da je bilo oktobra stanje drugačno, kot je danes. "Res sta bila v tistem času oba največja bloka izven omrežja, zima je bila pred nami in takrat so bile mogoče drugačne okoliščine, kot so danes. Tako da mogoče se lahko danes naredi evalvacija te analize in se lahko sprejme temu primerna odločitev," pravi minister Bojan Kumer.