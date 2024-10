Po odhodu kirurgov šempetrsko bolnišnico zapuščajo še trije radiologi

Težave imajo tudi v šempetrski bolnišnici. Po tem, ko je maja dalo odpoved pet kirurgov, so zdaj ostali še brez treh radiologov. Dva sta kot razlog za odhod navedla predlagano novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi razmejila javno in zasebno oz. precej omejila delo zdravnikov pri drugih izvajalcih. V zdravstvu sicer že vse od napovedanih sprememb svarijo pred begom kadra in to se, kot kaže, tudi uresničuje.