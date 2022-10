Po odkritju norovirusa: prekuhavanje vode je dovolj učinkovit ukrep

Alenka Trop Skaza je na ponedeljkovi seji izpostavila, da je komunikacija z zdravstveno inšpekcijo in celjsko bolnišnico, kjer so obravnavali osebe s prebavnimi motnjami, bila odlična. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa s strani lokalne skupnosti niso prejeli nobenega obvestila o onesnaženosti vodenega vira, je še poudarila Trop Skaza.

Poudarili so tudi, da je treba prekuhavati vodo za pitje, kuhanje, pripravo hrane, toplih in hladnih pijač ter ledenih kock, vodo za pranje sadja in zelenjave in vodo za umivanje zob. Hrano in napitke za dojenčke pa je treba pripravljati vedno s prekuhano vodo, po potrebi tudi za bolnike z zmanjšano imunsko odpornostjo. V primerih, ko je prekuhavanje vode težko izvedljivo ali nepraktično, je treba namesto prekuhane uporabiti embalirano pitno vodo.

Janez Primožič, direktor žalske komunale, pa je izpostavil, da je pričakoval jasne usmeritve zdravstvene stroke o pojavu norovirusa, ki so ga v petek potrdili v njihovem vodovodnem sistemu. Zanj je ta virus širši zdravstveni problem, s katerim se doslej niso nikoli soočili. Dejal je tudi, da je treba ljudem jasno povedati, ali se lahko tuširajo z vodo, v kateri se nahajajo norovirusi, in ali jih je možno uničiti s prekuhavanjem vode. Odgovore na ta vprašanja mora podati zdravstvena stroka, je dodal.