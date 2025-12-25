Ustavna zavrnitev vladnega poskusa omejitve dvoživk v zdravstvu odmeva

Po ustavni zavrnitvi vladnega poskusa omejitve dvoživk v zdravstvu, zasebniki, ki so sprožili ustavno presojo, kljub etapni zmagi, niso evforični.

Helena Mole, predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije: "Sama sodba ustavnega sodišča v tem členu pravzaprav ni nič nepričakovanega. Mislim, da je v tej noveli zakona še marsikaj, kar bo ustavno sodišče na koncu moralo ugotoviti, da tudi ne štima."

Tako pa v svoji utemeljitvi odločitve predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin: "Poseganje Ustavnega sodišča v samo jedro reforme bi bilo po mojem mnenju pretirano aktivistično. Vladi in Državnemu zboru je treba pustiti, da izpeljeta reformo zdravstva, kot sta na podlagi strokovnih analiz ocenili, da je najbolj primerno in učinkovito. Če bosta pri tem neuspešni, pa bosta za to morali nositi politično odgovornost."

Toda v isti sapi Čeferin tudi o nesorazmernih posegih v pravice zdravnikov in njihovo svobodo dela: "Težko pa razumem, da zakonodajalec poskuša zagotoviti, da zdravniki v javnem zdravstvu izpolnijo svoje delovne obveznosti tako, da jim prepove opravljati dodatno delo in jih prisili, da namesto, da bi ob svojem prostem času skrajševali čakalne vrste v zasebnem zdravstvu, če nekoliko karikiram, večere in konce tedna preživijo v brezdelju."

Moletova meni: "Mislim, da bi danes morali biti nekje drugje. Sedeti nekje skupaj, strokovnjaki tako iz zdravstva, kot tudi ekoniomisti, pravniki in vsi in razmišljati kako ta zdravstveni sistem postaviti tako, da bo deloval."

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa pravi: "Te odločbe ne gre brati v smer, da je vlada naredila popolnoma vse narobe. Je pa sodišče jasno povedalo, da je treba v poštev, v ozir vzeti načelo sorazmernosti."

Tako pa predsednica države, ki je na točki javnega zdravstva vzela v bran osnovno idejo levosredinske Golobove vlade in zavrnila opozicijske pozive k odstopu: "Lepo prosim, naj politika preden kritizira, prebere celotno odločbo. Ne samo prvih dveh stavkov. Namreč sodniki so jasno povedali in še enkrat poudarjam, legitimna pravica države je, da razmeji javno od zasebnega."

Moletova pravi: "Smer, ki ni prava. Nimam drugega komentarja." Direktorica bolnišnice v Novem mestu Milena Kramar Zupan, kjer so nedavno odpustili ortopeda Gregorja Kavčiča, ker naj bi umetno daljšal čakalne vrste pa o navodilu resorne ministrice Prevolnik Rupel vsem šefom zdravstvenih ustanov, naj odgovorno izdajajo soglasija za dodatno delo zdravnikom - tako: "Že zdaj sledim tistemu, kar je prav. Se pravi, saj imamo že zdaj zakonodajo. Zelo jasno določa, kdaj soglasja, v kakšnem primeru. Mi se tega držimo."

Žogica za nove zakonske rešitve pa je tri mesece pred volitvami znova na Golobovi vladi.