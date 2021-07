Po odpravi prepovedi na Brniku prvič pristal Boeing 737 MAX

V Sloveniji sicer prav veliko letov Boeingov 737 MAX do sedaj ni bilo, piše slovenski letalski portal Sierra5. Septembra 2018 je na Brniku tako pristal prvi Boeingov MAX češke letalske družbe Smartwings, ki je priletel iz Tel Aviva, nekaj letov pa je pozneje opravil še turški prevoznik Turkish Airlines. Izmed prevoznikov, ki trenutno letijo redno na Brnik in imajo to letalo v svoji floti, sta samo turški Turkish Airlines in poljski LOT, SunExpress ima naročenih pet, septembra pa bo z omenjenimi letali v Ljubljano iz Dubaja letel tudi FlyDubai.