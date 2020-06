Po odstopu direktorja zaradi spornih izjav v SB Slovenj Gradec še nimajo novega

Svet zavoda je včeraj odločal o ponovni objavi razpisa za novega direktorja, po tem, ko po prejšnjem niso imenovali nikogar s polnimi pooblastili, piše Večer . Odločili so se, da bodo novi razpis pripravili konec poletja, ko bo po njihovem mnenju tudi več možnosti, da se nanj prijavi primeren kandidat. Zdaj bodo začasni mandat, ki se sicer izteče 22. julija, podaljšali vršilki dolžnosti direktorja Alenki Jezernik Skudnik . Predsednik sveta zavoda Simon Jevšinek sicer dvomi, da bo jeseni zanimanje za položaj veliko večje, saj to ni " najbolj zaželeno ali mamljivo delovno mesto" .

Kot še piše Večer, sta se na razpis prijavila Tomaž Pliberšeks Ptuja, ki je bil državni sekretar pri prejšnjem ministru za zdravje Alešu Šabedru, in Irena Nunčič, sicer zaposlena v celjskem zdravstvenem domu in je bila dva mandata direktorica ZD Šmarje. Po neuradnih virih časnika so preigravali tudi možnost, da bi na mesto v. d. direktorja znova imenovali Lavreta, a ker je z njegovim odstopom aprila soglašal tudi zdravstveni minister Tomaž Gantar, te točke niso obravnavali na seji sveta. Lavre ima sicer možnost, da se jeseni prijavi na ponovljeni razpis.

Ponovno dovoljeni obiski, a z omejitvami

Ob umirjanju epidemiološke situacije od 16. junija 2020 v SB Slovenj Gradec ponovno omogočajo obiske pacientom, ki so v bolnišnici več dni. Obiski so omejeni na eno zdravo odraslo osebo na dan za pol ure. "Ker želimo preprečiti možnosti prenosa okužbe COVID-19, obiskovalce prosimo, da na oddelku pred obiskom oddajo temu namenjen vprašalnik, dosledno pa naj upoštevajo tudi ostala navodila osebja," so še zapisali na spletni strani bolnišnice.