Po odstopu Novaka namestnik predsednika KPK postal David Lapornik

David Lapornik je od leta 2018 opravljal delo nadzornika svetnika na komisiji. V javni predstavitvi, ki jo je organiziral urad predsednika republike, je med drugim izpostavil nadgradjo preventivne vloge KPK, okrepitev sodelovanja z drugimi sorodnimi organi, podajo predlogov za izboljšanje zakonodaje na področjih, ki so neposredno vezana na delovanje komisije, razvoj in izobraževanje zaposlenih in oblikovanje jasnih okvirov glede kršitev instituta integritete.