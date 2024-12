'Po ogledu nama je najemodajalec rekel, da sicer v stanovanju še nekdo živi'

Govorili smo z mladim parom, ki je prav zaradi skrbi, da zaradi tega, ker sta delila zgodbe, tudi v prihodnje ne bi dobila stanovanja, želel ostati anonimen. Povedala sta, da si želita začeti skupno življenje, zaradi bližine dela pa želita najeti stanovanje v Ljubljani. "Cene v Ljubljani so se nama zdele nore – majhna, pogosto tudi stara in ne ravno najbolje ohranjena stanovanja stanejo med 700 in 1000 evri na mesec, plus stroški. Zato sva skušala najti kaj v okolici, ampak je razlika v ceni minimalna, hkrati bi pa več denarja zapravila za bencin in porabila veliko več časa, da bi prišla na delo," sta povedala in dodala, da bi se v Ljubljani na delovno mesto lahko vozila s kolesi.

"Najemniki smo v Sloveniji prepuščeni sami sebi, saj država trga ne regulira. Cene so previsoke, stanovanja pogosto nekakovostna ali povsem neprimerna, bivanje pa negotovo in nepredvidljivo," pravijo v Inštitutu za študije stanovanj in prostora, ki vodijo tudi spletno stran Najemniški SOS, kjer opozarjajo na neznosno negotovost in nedostopnost bivanja.

Večkrat se jima je zgodilo, da so bili ogledi razpisani za več dni. "Končno sva našla stanovanje, ki je bilo vsaj enosobno, več kot 35 kvadratov veliko in cena se nama je zdela sprejemljiva, zato sva se takoj prijavila," je povedala, a na žalost se ni izšlo, kot sta želela. Ker so bili vsi četrtkovi termini za ogled že polni, bi morala na vrsto priti v petek. "V četrtek zvečer sva dobila odgovor, da je stanovanje že oddano," sta povedala.

"Jedilne mize sicer ni bilo, je bil samo pult z dvema stoloma, ampak se nama je zdelo to za ta denar dobro. Sva se spogledala in si namignila, da je to to. No, potem pa je lastnik rekel, da ima to stanovanje še eno manjšo posebnost," razlaga partner. Partnerka je zmajala z glavo in dodala: "Manjšo posebnost, ja".

Ena bolj norih izkušenj se jima je zgodila poleti, ko sta šla na ogled dvosobnega stanovanja v bližini ljubljanskega BTC-ja. "Zdelo se nama je, da sva zadela na jackpotu. Cena je bila odlična, mislim, da 700 evrov plus stroški, torej med cenejšimi. Stanovanje je imelo dolg hodnik, na desni strani je bila spalnica z velikim balkonom, še ena vrata naprej je bila manjša kuhinja s sedežno, na koncu hodnika pa je bila kopalnica," razlaga partner in pove, da sta se z lastnikoma takoj ujela, saj so delali v podobni industriji.

Lastnik stanovanja ju je spomnil, da so bila na levi strani hodnika še ena vrata. "No, tam je še ena soba. In tam še nekdo živi. Ampak je zelo redko v stanovanju, pride bolj pozno zvečer, skoraj neopazen je," jima je rekel. "Jaz sem mislila, da imamo pač skupen hodnik, ampak da ima on svojo kuhinjo in kopalnico," pove partnerka, najemodajalec pa jima je rekel, da bi si z njim delila kuhinjo in kopalnico.

"Ko zdaj pomislim, se mi zdi to res noro, ampak takrat sva bila tudi že na nekaj ogledih in sva se na poti iz stanovanja, ko sva hodila do avta, prav spraševala, če bi naju to res sploh motilo. Seveda bi naju," pravi partner in dodaja, da če bi prej vedela, da v stanovanju še nekdo živi, na ogled sploh ne bi šla. "V bistvu je bila to res potrata časa, hkrati pa naju je spravilo v še večjo stisko," nam je zaupala partnerka in dodala, da sta še imela upanje.