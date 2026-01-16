Po ohladitvi bo sledilo daljše obdobje suhega vremena

Odjuga je v teh dneh zajela nižine osrednje in južne Slovenije, na severu (Gorenjska, Koroška, Prekmurje in del Štajerske) pa še vztraja zimsko vreme s snežno odejo.
Ob koncu tedna pa se bo smer vetrov nad nami obračala na jugovzhodno do vzhodno, napoveduje Arso. Na obrobju območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Rusijo bo nad Slovenijo postopno dotekal hladnejši, od nedelje naprej pa tudi bolj suh celinski zrak.
Pred nami je tako daljše obdobje suhega zimskega vremena. Največ sonca si lahko obetajo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja.
Notranjost države bo v soboto še prekrivala dokaj gosta nizka oblačnost, ki pa bo nato iz dneva v dan tanjša in ne več povsem strnjena.
"Če bodo v soboto in v nedeljo najvišje dnevne temperature v notranjosti Slovenije še okoli ali malo nad ničlo, pa bodo v prvi polovici prihodnjega tedna večinoma ostale nekaj stopinj pod lediščem. V krajih s snežno odejo bodo jutranje temperature okoli -10, drugod pa okoli -5 stopinj Celzija," dodajajo na Arsu.
Nekoliko topleje bo na Primorskem, a tudi tam bo temperatura nekoliko pod dolgoletnim povprečjem za ta čas.
