Po onesnaženju vode: 'Povezavo z bazenom vode iz Ljubljanice smo eliminirali'

Lastnik veleblagovnice na Trgu republike – Mercator je sporočil, da je do kontaminacije pitne vode v Maximarketu najverjetneje prišlo med vzdrževalnimi deli na črpališču z vodo za hlajenje in za požarno varnost. Ob tem so poudarili, da se bazen z vodo iz Ljubljanice ne nahaja v samem objektu veleblagovnice ter Mercator prostora, v katerem se črpališče nahaja, ne upravlja in ga ne vzdržuje. Ob odkritju povezave z njihovim sistemom so sicer povezovalno cev odstranili in tako zagotovili, da se v prihodnje onesnaženje s tega dela napeljave ne more ponoviti.

Mecator je sporočil, da so v slabih dveh mesecih od onesnaženja vode v veleblagovnici Maximarket z vsemi razpoložljivimi tehničnimi metodami in različnimi strokovnjaki preverili stanje interne vodovodne instalacije znotraj objekta. Opravili so tudi preglede, analize in meritve ter pridobili strokovna mnenja, s katerimi so potrdili, da do kontaminacije pitne vode ni moglo priti iz interne napeljave, ki se nahaja znotraj Maximarketa.

Maximarket v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot pojasnjujejo, so preverili vse ključne segmente sistema, vključno s povezavami, ventili, povratnimi zaščitami in merilnimi točkami, a zaznali niso nobenih napak, poškodb ali pogojev, ki bi omogočili povratni tok ali vdor nečistoč. Ocenjujejo sicer, da bi se onesnaženje najverjetneje lahko zgodilo le med 11. in 12. aprilom, ko so na črpališču potekala vzdrževalna dela. "Poudarjamo, da vodo iz črpališča za hlajenje in za požarno varnost ne uporablja zgolj Mercator, temveč gre za skupen sistem za širšo lokacijo na Trgu republike," so ob tem dodali. Mercator ima sicer sklenjen dogovor o razdelitvi stroškov z upravljalcem in vzdrževalcem, a ob tem poudarjajo, da bazen z vodo iz Ljubljanice ni v samem objektu Maximarket ter da Mercator s prostorom, v katerem se nahaja črpališče, ne upravlja in ga ne vzdržuje.