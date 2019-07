Po Operi bo prenovo dočakala tudi ljubljanska Drama

Po ljubljanski Operi bo prenovo dočakala še ena kulturno-umetniška stavba. Vlada je namreč med razvojne programe 2019–2022 uvrstila projekt izvedbe projektiranja in vodenja aktivnosti za pripravo celovite prenove SNG Drama. Zaradi zahtevnosti projekta bo prenova potekala v dveh fazah, sama gradnja pa je ocenjena na tri leta. Arhitekturna rešitev obljublja "nevtralno ozadje zgodovinski stavbi".

Vlada je sredi junija v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 uvrstila projekt izvedbe projektiranja in vodenja aktivnosti za pripravo celovite prenove SNG Drama Ljubljana. Projekt obravnava vse potrebno za to, da se bo lahko začela investicija v obnovo. Prenova osrednjega nacionalnega gledališča v Ljubljani bo potekala v dveh fazah, in sicer zaradi zahtevnosti in velikosti projekta. Zmagovalec mednarodnega javnega in anonimnega natečaja za prenovo SNG Drame je biro Bevk Perović arhitekti. Podrobnosti poteka celovite prenove bodo danes predstavili minister za kulturo Zoran Poznič,ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor in predstavniki zmagovalnega projekta. Po načrtih Bevk Perović arhitektov je ocenjena vrednost celovite prenove slabih 26,7 milijona evrov brez DDV, vse skupaj pa bo financiralo ministrstvo za kulturo.

Po 43 milijonov evrov vredni prenovi ljubljanske Opere, ki se je vlekla kar štiri leta, bo zdaj na vrsto za prenovo prišla osrednja gledališka institucija SNG Drama. Koliko bo stala prenova, ki naj bi potekala v dveh fazah, bodo razkrili na predstavitvi projekta. Bomo uvedli kulturni evro? FOTO: Biro Bevk Perović arhitekti

Prenova bo potekala v dveh fazah V prvi fazi bo pripravljena projektna dokumentacija do ravni projekta za izvedbo, vključno s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije za odrsko tehniko, meritvami obstoječega objekta in konstrukcijsko analizo objekta. Druga faza bo zajemala izvedbo vseh potrebnih gradbenih, obrtnih in instalacijskih del, arheoloških in restavratorskih del, tehnološke in pohištvene opreme ter stroškov začasne namestitve SNG Drama Ljubljana v času gradnje, ki je ocenjena na tri leta. Celovita prenova gledališča je bila vključena v nacionalni program za kulturo 2014–2017, na mednarodnem arhitekturnem natečaju pa je bil izbran projekt, ki so ga podpisali Matija Bevk, Vasa J. Perović, Samo Bojnec, Valentin Tribušon, Urban Petranovič, Mitja Usenik, Irene Salord Vila inAndrej Ukmar.

Pred stavbo bo razširjen gledališki trg. FOTO: Biro Bevk Perović arhitekti

Kaj ponuja izbrana arhitekturna rešitev? Komisija, ki je ocenjevala prijavljene projekte, je za zmagovalca na natečaju izbrala biro Bevk Perović arhitekti. V poročilu so zapisali, da so avtorji idejne zasnove upoštevali naravo sodobnega gledališča, "ki postaja vedno bolj odprta, z vsakdanjim življenjem tesno prepletena umetniška dejavnost, ki hoče ves čas nagovarjati publiko". Po njihovem mnenju bo predlagana rešitev gledališču s pomočjo arhitekture zagotovila, da bo lahko v stalnem stiku z javnim življenjem na ulici, ki je tudi neka vrsta stalnega gledališča na prostem, kjer se tudi odvijajo drame in komedije. Dosedanja stavba bo dobila novo prizidano krilo, za katerega je komisija v poročilu zapisala, da avtorji novo prizidano krilo obravnavajo kot uprizoritveni stroj, ki naj poleg priprave predstav aktivira tudi javni prostor pred gledališčem in ob njem. Pred stavbo bo razširjen gledališki trg, pa zasaditev z nizkim zelenjem. Obstoječ dostop v gledališče bo ohranjen preko starega vhoda z manjšim sklopom garderob. Nov dostop pa bo urejen s stranskega trga ob Slovenski cesti preko novega stopnišča neposredno v veliki foyer, ki je vkopan prečno pod gledališko dvorano in naravno osvetljen skozi talne svetlobnike. V velikem, večnamenskem foyerju bodo glavne garderobe, spremljajoči prostori in neposreden dostop do Male drame.

Nov dostop bo urejen s stranskega trga ob Slovenski cesti prek novega stopnišča neposredno v veliki foaje. FOTO: Biro Bevk Perović arhitekti

"Ključ predlagane zasnove je vgradnja novega, velikega foyerja pod obstoječo gledališko dvorano in stranskima trgoma. Nova sprejemna dvorana postane prostorno vozlišče poti obiskovalcev gledališča do glavne dvorane, Male drame in eksperimentalnega odra, kamor dostopajo obiskovalci preko starega vhoda in neposredno z ulice. Pridobljen prostor omogoča tudi sprostitev obstoječih predprostorov in hodnikov v starem gledališču," navaja komisija. Po nekaterih očitkih, da je bila prenova ljubljanske Opere zaradi modernejšega prizidka zgrešena, je zanimivo vprašanje, kako prenoviti gledališče in ga razširiti ter hkrati ohraniti njegovo dostojanstvo. "Funkcionalno prenovo stare dvorane so omejili na nujne, minimalne posege za izboljšanje uporabnosti stavbe, ki obsegajo nova stopnišča in dvigala, vstavljena v obstoječe jaške in niše ter prestavitev servisnih prostorov v nov veliki foyer, s čimer so povečali prostornost in prehodnost komunikacij. Glavni oder je tehnično posodobljen in na novo opremljen," je ocenila komisija in dodala, da je samostojen sklop prostorov uprave in knjižnice v treh nivojih brez vidnih posegov vzidan med obstoječe nosilne zidove Nemške hiše.

Dosedanja stavba bo dobila novo prizidano krilo, katerega fasadni ovoj bo iz perforirane nerjaveče pločevine. FOTO: Biro Bevk Perović arhitekti