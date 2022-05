Po opozorilni stavki na RTVS začetek pogajanj

Med zahtevami so tudi umik vseh škodljivih sklepov programskega sveta, dostojne delovne pogoje in jasno kadrovsko politiko. Zahtevajo tudi pogajanja o dvigu najnižjih plač, želijo si tudi, da so njihove strokovne in utemeljene pripombe tudi upoštevane.

Če njihove zahteve do 30. maja ne bodo izpolnjene, pa zahtevajo tudi odstop odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru zavoda (MMC) Igorja Pirkoviča, predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča in generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha.