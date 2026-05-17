Slovenija

Po opozorilu občine inciativa za Štepanjsko naselje ustavila akcijo

Ljubljana, 17. 05. 2026 15.52 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
STA M.V.
Urejanje parkirišč v Štepanjskem naselju

Iniciativa za Štepanjsko naselje je nameravala izvesti akcijo urejanja parkirišč, v sklopu katere bi jih z okolico vred očistili, nato pa parkirna mesta na novo označili. Ker jih je Mestna občina Ljubljana v dopisu opozorila na nezakonitost zarisovanja črt, pa so označevanje za zdaj preklicali. Do ravnanja občine so kritični.

Kot so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnili predstavniki iniciative, so se za novo akcijo urejanja parkirišč odločili, ker si prebivalci Štepanjskega naselja želijo bolj urejenega, varnega in funkcionalnega sobivanja.

Vendar pa jih je občina v petek prek odvetniške pisarne opozorila, da bi zarisovanje črt za označevanje parkirnih mest nedvoumno predstavljalo protipraven poseg v lastninsko pravico občine. Kot so med drugim navedli na občini, bi samovoljno zarisovanje črt povzročilo konkretno premoženjsko škodo, saj bi morali oznake nato odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.

Da ne bi ogrozili udeležencev akcije, so se v iniciativi zato odločili, da bodo parkirišča in okolico le očistili ter pokosili travo. Ob tem so znova kritizirali ravnanje občine, ki se po njihovih besedah do stanovalcev obnaša mačehovsko. Prepričani so, da je razlog tudi v visoki finančni vrednosti zemljišč, ki jih občina zato noče nameniti stanovalcem za parkiranje in skupnostne dejavnosti.

Iniciativa sicer zbira podpise pod zahtevo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Doseči želi, da se spremembe odloka o urejanju prometa v ljubljanski občini ne bi uveljavile.

Doslej so zbrali nekaj več kot 5000 podpisov. Prihodnji teden bodo zbiranje nadaljevali tudi z obiskom vseh ljubljanskih sosesk, kjer želijo stanovalcem predstaviti novi odlok in razloge, zaradi katerih mu nasprotujejo.

Za ponedeljek je na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo prebivalci Štepanjskega naselja zaradi novega parkirnega režima vložili zoper občino.

Za sredo je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

wsharky
17. 05. 2026 17.01
če je lokacija občinska, naj jo v skladu z zakonom urej občina in ne kar nekdo, ki se spomni biti junak 'štepajnca' in nato kandidirati na občinskih volitvah, da pride v mestni svet in tam lepo zasluži. Podpiram Zorana Ljubljanskega, da v skladu z pooblastili, ki jih ima uredi situacijo, če pa je potrebno posekat kakšno drevo, asfaltirat kakšno igrišče, da bodo gospodje in gospe iz štepajnca lahko parkirali, pa naj se tudi to zgodi, kdo pa rabi danes zelene površine in igrišča za otroke, važni so jekljeni konjički a ne štepajnčani.
Bolfenk2
17. 05. 2026 16.58
Če si skupaj s stanovanjem kupil tudi parkirno mesto oziroma garažo, imaš kje parkirat. Sicer moraš plačevati nekomu parkirnino. To je čisto logično. Ne moreš si kar prisvajati javnih površin.
Nelevonedesno
17. 05. 2026 16.50
Mi smo res banana država s popolno anarhijo!!! Lastninska pravica je temeljna ustavna in človekova pravica, na katero se žal požvižga tako država kot določeni državljani. Država noče ščititi to pravico, saj je za motenje te posesti zakomplicirala postopek proti kršiteljem z dragim in neučinkovitim sodnim postopkom. Določeni državljani, tudi ti v Štepanjskem, pa si jemljejo pravico razpolagati s tujo lastnino. Ja to je anarhija in pika! Za motenje posesti bi država morala predpisati skrajšan postopek sankcioniranja kršiteljev ali mestni redarji ali policija ali upravniki večstanivanjskih stavb...
Holy50
17. 05. 2026 16.45
Ali so vložili zahtevo po zvetl. Če so jo lahko urejajo parkirišča samo tisti, ki so vložili zahtevo. Občina je lahko samo tiho. Upam da stanovalci sprožijo spor za prodana zemljišča kjer sedaj stojijo trgovine. Z odškodnino si lahko zgradijo tudi garažo. Vsa parkirišča v ŠN so narejena izključno za namene tamkajšnjih blokov, ki so jih plačali z nakupom stanovanj.
Minifa
17. 05. 2026 16.27
Pomembno je kdo je lastnik, da se prenehajo BOLHE prepirat čigav je PES.
a6t352
17. 05. 2026 16.19
Kdo je lastnik zemljišča, na katerem so sporna parkirišča?
Splash71
17. 05. 2026 17.05
V zemljiški knnigi zaenkrat še občina, občani pa so vložili zahtevo za določitev pripadajočega zemljišča etažni lastni ....
Betuul
17. 05. 2026 16.13
Kako je mišljeno s parkiranjem ob Vodnikovi cesti lj gmajne! Namreč tam imajo konstantno postavljena vozila lastniki z dvema avotoma! In potem preperkiravajo?? Gospa ima avto (reg KP) že dve leti na istem mestu, do njega se pripelje zamenja robo , skiro in tako počne čez vse letne čase in brez sramu??! Zraven je parkiran konstantno kombi privatnika “ležišča postelje” in ravno tako!? Ko gre na dostavo zamenja avta in ima konstantno plac??! In pride poceni skoz ker ne plača parkirnine??! Isto se je razleo ob šparu Pečnik??! Kjer avtomobili stojijo konstantno in nekateri so za na odpad??! Soseda privatne hiše ima tako zaparkiran pločnik , da še skozi vrtna vrata ne more ven??! Kdaj bo rešitev za ta konc Ljubljane
proofreader
17. 05. 2026 16.05
Kaj Zoki dela svojim volilcem. Ampak ga bodo verjetno spet podprli.
Rafael Kramar
17. 05. 2026 16.08
Ja pa saj je menda logično, da si ne moreš iti sam zarisavat parkingov po mestu.
LukaS8
17. 05. 2026 16.26
Saj ne da ga zagovarjam. Ampak en red pa mora bit. Ko bodo dokazali oz. jim bo dosojeno, da je nedvoumno njihovo potem naj rišejo kar želijo. Ne more se pa ena soseka upret plačevanju parkirnine, ker bi oni pač zastonj...in to za 2 ali celo 3 avtomobile. Če moramo vsi plačevati parking, pa naj ga še oni (na javnih površinah seveda)
