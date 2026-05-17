Po opozorilu občine inciativa za Štepanjsko naselje ustavila akcijo

Kot so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnili predstavniki iniciative, so se za novo akcijo urejanja parkirišč odločili, ker si prebivalci Štepanjskega naselja želijo bolj urejenega, varnega in funkcionalnega sobivanja.

Vendar pa jih je občina v petek prek odvetniške pisarne opozorila, da bi zarisovanje črt za označevanje parkirnih mest nedvoumno predstavljalo protipraven poseg v lastninsko pravico občine. Kot so med drugim navedli na občini, bi samovoljno zarisovanje črt povzročilo konkretno premoženjsko škodo, saj bi morali oznake nato odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.

Da ne bi ogrozili udeležencev akcije, so se v iniciativi zato odločili, da bodo parkirišča in okolico le očistili ter pokosili travo. Ob tem so znova kritizirali ravnanje občine, ki se po njihovih besedah do stanovalcev obnaša mačehovsko. Prepričani so, da je razlog tudi v visoki finančni vrednosti zemljišč, ki jih občina zato noče nameniti stanovalcem za parkiranje in skupnostne dejavnosti.