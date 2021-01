Po Orbanovih stopinjah: Janša v sporu z evropskimi politiki

"Če ste mislili, da Orban predstavlja edini glavobol za poslansko skupino EPP, potem si samo poglejte deljene objave slovenskega predsednika vlade, ki se na vse pretege trudi braniti Trumpa," je zapisala nizozemska evroposlanka Sophie in 't Veld in izpostavila premierovo čestitko Trumpu po ameriških predsedniških volitvah. Na odziv Janeza Janše ni bilo treba dolgo čakati in slovenski predsednik vlade se je, podobno kot madžarski voditelj Viktor Orban, zapletel v spor z vidnejšimi obrazi v Bruslju.

"Ta človek je čestital Trumpu po novembrskih volitvah, še vedno pa ni čestital Bidnu. Opomba: Slovenija bo predsedovala EU v drugi polovici letošnjega leta," je zapisalaSophie in 't Veld, članica poslanske skupine liberalcev v evropskem parlamentu. Na njen zapis se je ostro odzval Janez Janša in od evroposlanke zahteval, naj vendarle pokaže njegovo čestitko Donaldu Trumpu, ki da so si jo je izmislila skupaj z "resnicoljubnimi prijatelji".

Veldova je nato objavila posnetek zaslona Janševe čestitke, v kateri je slovenski premier zapisal, da je "povsem jasno, da je ameriško ljudstvo izvolilo Trumpa in Mikea Pencea za naslednja štiri leta. Več ko bo zamud in zanikanj dejstev s strani množičnih medijev, večja zmaga bo to za predsednika." Janša je takrat še dodal čestitko republikanski stranki za dobre volilne rezultate. Veldova je še zapisala, da torej ne gre za izmišljeno čestitko, pač pa Janševo objavo. Janša pa se sklicuje ravno na zadnji stavek svojega zapisa, ko trdi, da ni storil nič nepravilnega. Veldovi in evropski levici je v odgovoru očital nepismenost. "Hvala. Čestitka republikanski stranki je za vas in vam podobne sledilce lažnih novic torej čestitka Trumpu? Doslej sem upal, da so člani evropskega parlamenta na levici vsaj pismeni." Direktor evropske izpostave Human Rights Watch (HRW) za zaščito človekovih pravic na področju medijev in svobode tiska Andrew Stroehlein je Janševo obrambo čestitke Trumpu pospremil z odgovorov:"Slovenski predsednik vlade je čestital Trumpu za njegovo laž. Potem je slovenski predsednik vlade lagal o svoji laži. Potem pa je slovenski predsednik vlade ponovil svojo laž o svoji laži." Po Orbanovih stopinjah Madžarski premier Viktor Orbanin Fideszova delegacija v evropskem parlamentu družini Evropske ljudske stranke že dalj časa povzročajo preglavice. Večkrat so se pojavile tudi zahteve za izključitev Fideszovih poslancev iz EPP, nazadnje pa je odmeval škandal, ko je madžarski evroposlanec Tamas Deutsch šefa svoje politične skupine v Evropskem parlamentu primerjal z gestapom. Še pred tem je vrelo zaradi spora glede pogojevanja evropske pomoči državam članicam z vladavino prava. Temu sta se ostro uprli Madžarska in Poljska, svojevrstno pismo pa je v Bruselj poslal tudi Janša in se tako postavil na stran svojih zunanjih političnih zaveznikov.

Janša pa se je tako tudi tokrat v primeru odkrite obrambe Trumpa in svoje čestitke, znova postavil nasproti stališču Bruslja, ki priznava veljavnost volitev in zmago Joeja Bidna. Politični svetovalec evropskega odbora za zunanje zadeve Alexandre Krauss je ob tem dejal, da so zapisi slovenskega premiera "sramotni" ter da je odgovoren za evropsko in slovensko demokracijo. Skupino EPP je pozval, naj zadevo razreši,"prav tako Orbanovo neliberalno vodstvo". Medtem so tehnološki giganti Apple, Google in Amazon po vdoru Trumpovih podpornikov v ameriški kongres s svojih platform umaknili družbeno omrežje Parler, ki je sicer zelo priljubljeno med konservativnimi in skrajno desnimi uporabniki. Omrežju očitajo širjenje objav, ki hujskajo k nasilju. Po blokadi Trumpovega računa na Twitterju se je namreč na Parler poskušalo zateči večje število njegovih uporabnikov. Do sobote zjutraj je bil največkrat naložena brezplačna aplikacija na Applovih iPhonih. Apple je zato Parler umaknil iz svoje trgovine za aplikacije in mu dal na voljo 24 ur, da predloži načrt za bolj zmerne objave. V nedeljo zvečer je sledil še Amazon, kot razlog pa so navedli, da je Parler kršil pogoje uporabe, ko ni učinkovito ukrepal proti naraščanju števila nasilnih vsebin. Komu na Parlerju sledi Janez Janša? Profil na omrežju Parler je uporabljal tudi Janez Janša, ki pa tam ni bil precej aktiven, zato Twitter še vedno ostaja njegovo primarno orožje v javnem obračunavanju s političnimi nasprotniki. So pa svoje ideje na omenjenem omrežju delili nekateri člani slovenske desnice. Pogosto je šlo tudi za teorije zarote, ki jih je zaradi neverodostojnosti pogosto blokiral Twitter. Spletna stran The L Files je sicer že julija lani razkrila, komu na družbenem omrežju Parler sledi Janša, ki je sicer svoje sledilce že pred časom pozival k temu, naj se mu pridružijo tudi na tej platformi. Med najbolj spornimi profili, ki jih je dne, 19. julija 2020, spremljal slovenski premier so razpečevalci teorij zarot, (delno prikriti) rasisti in simpatizerji neonacističnih skupin.

icon-expand Družbeno omrežje Parler FOTO: Dreamstime

Račun medijskega podjetja Infowars, ki ga vodi znani teoretik zarot Alex Jones, je znan predvsem po širjenju teorij o rojstnem listu Baracka Obame ter zarot glede omrežja 5G, cepiv in chemtrailov. Objave Infowars so prepovedane na drugih spletnih omrežjih, saj jih povezujejo z več nasilnimi incidenti, poroča omenjena spletna stran. Tu je tudi Tommy Robinson (resnično ime: Stephen Christopher Yaxley-Lennon), ki je znan po svojih nestrpnih izjavah o muslimanih ter članstvu v skrajno desnih birtanskih političnih strankah UKIP in BNP. Janša se pojavlja tudi med sledilci Mila Yiannopoulosa, prav tako zagovornika politične desnice, ki je utrpel precejšnjo škodo zaradi komentarja, da spolni odnosi odraslih moških s fanti starimi najmanj 13 let niso sporni. Poleg omenjenih so tu še zagovorniki skrajne desnice in simpatizerji neonacističnih organizacij Paul Gosar, Jack PosobiecinKatie Hopkins.