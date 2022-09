Po osebnih tudi rast prodaje tovornih vozil?

Konec lanskega leta so svetovni voditelji in ostali odločevalci na podnebni konferenci COP26 zastavili cilj, s katerim naj bi bilo 30 odstotkov vseh novih vozil na cestah do leta 2030 električnih. Slovenija trenutno ostaja pod 1 odstotkom, medtem, ko se najuspešnejša evropska država Norveška lahko pohvali, da je 9 izmed 10 na novo registriranih vozil električnih. Še večjo vlogo pa bodo v prihodnosti imela gospodarska električna vozila, menijo strokovnjaki.

Toda zaplete se že pri ceni. Če je pri osebnih vozilih cena električnega avtomobila navadno do dvakrat višja, je pri tovornih vozilih blizu 4 krat višja. To je eden izmed pomembnejših vzrokov, da proizvajalci bolj previdno pristopajo k proizvodnji, kupci pa še bolj sramežljivo povprašujejo po tovrstnih vozilih. A v nekaterih segmentih se že odločajo za vpeljavo električnih tovornjakov. icon-expand Električni tovornjak FOTO: Bobo Eno takšnih področij je komunala, kjer v več evropskih mestih že preizkušajo odvoz odpadkov. V Franciji, Španiji, Italiji, Švici denimo na nekaterih progah že obratujejo električni smetarski tovornjaki, kmalu bo prvi, testni, tovornjak vozil tudi v Sloveniji, kjer pa na to država še ni povsem pripravljena. V Sloveniji so denimo cestnine za električna tovorna vozila enake kot za dizelske tovornjake s standardom Euro 6, pojasnjuje Tibor Vintar, vodja prodaje Renault trucks Adriatic. Kot pravi tudi pri registraciji vozil ni nobenih olajšav ali popustov, kar morebitne kupce že na začetku odvrne od nakupa. Z nakupom bomo počakali tako dolgo, da padejo cene ter da pogoji nakupa postanejo ugodnejši, so potrdili na Komunali Kranj, kjer bodo električno vozilo testirali v novembru. icon-expand Predstavitev prvega električnega smetarskega tovornega vozila FOTO: Bobo A njihov cilj je pokazati, da so kljub vsemu že danes električna tovorna vozila pripravljena, da jih trg sprejme, pokrijejo 80 odstotkov vseh potreb, dodaja Vintar, ki bo edini smetarski tovornjak pri nas na preizkušnjo ponudil vsem komunalam. Takšno vozilo je enakovredno običajnim dizelskim in lahko z enim polnjenjem opravi enako delo, le da je tišje in ima manj izpustov. Smetarski tovornjaki imajo zaradi hidravličnih stiskalnic in drugih dodatnih motorjev zelo veliko porabo, po podatkih šoferja komunalnega podjetja Prodnik takšno vozilo porabi kar 90 litrov nafte na 100 prevoženih kilometrov. Z rastočimi cenami električne energije pa je v tem trenutku najbrž vožnja z elektriko manj konkurenčna, kar bi se na koncu poznalo tudi na položnicah,.