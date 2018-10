Šesttonska svinčena komora za hitrejše odkrivanje raka

V Sloveniji imamo odslej najsodobnejšo metodo za odkrivanje nevroendokrinih tumorjev. Podvig je uspel Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana in zdaj bodo lahko z novo diagnostiko prepoznali med 90 in 95 odstotkov zelo majhnih tumorskih zasevkov. To zahtevno preiskavo je bilo doslej mogoče opraviti le v redkih centrih v tujini.

