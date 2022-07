Po osnovnošolcih, dijakih in študentih do digitalnih bonov tudi starejši od 55 let

Digitalne bone, ki so jih junija prejeli učenci višjih razredov osnovne šole, dijaki in študenti, je doslej izkoristila ena tretjina upravičencev. Bone za nakup računalniške opreme bodo lahko koristili tudi starejši od 55 let, a šele po vključitvi v katerega od programov izobraževanja s področja digitalnega opismenjevanja. Kot sporočajo iz vladne službe za digitalno preobrazbo, bodo seznam izvajalcev izobraževanj objavili najpozneje v začetku avgusta.