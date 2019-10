Po padcu Adrie Airways velika škoda tudi v gospodarstvu in turizmu

Medtem pa v gospodarstvu in turizmu nastaja ogromna škoda. Bomo res že do konca tega leta izgubili več kot tretjino turistov? Podjetniki opozarjajo, da bo samo še huje.

Na odstrelu nismo le Adrijci, pravi Lucija Zalokar, ki je Adrijino uniformo nosila 33 let. "Čistilni servisi, vse ostale podporne službe, varnostne službe ... teh ljudi je kar nekaj. Tega tuje linije ne bodo nadomestile. Catering bodo vse pripeljale s seboj."

Podjetje Lagardere, ki je za Adrio pripravljalo catering, na naša vprašanja, kaj propad pomeni zanje, ni želelo odgovoriti. Jasno pa je že, da je delni višek zunanjih zaposlenih nastal na Aerodromu.

"Zdaj, ko je šla Adria Airwasy v stečaj, smo že dobili podatke o zaposlenih, da je več kot 30 agencijskih delavcev odšlo iz podjetja," je povedal Matej Jemec iz ZSSS Aerodrom Ljubljana. Natančneje 37, ne samo zaradi Adrie, odgovarjajo na Fraportu.

Na precej osamljenem letališču smo srečali poljskega poslovneža. V Slovenijo je prišel štirikrat, vselej službeno. Na vprašanje, ali se nam bo obisk poslovnežev, ki ne bodo mogli direktno v prestolnico, poznal, pa: "Na žalost zagotovo, letalske povezave so ključne za posel dandanes. Če nimaš povezav, si izločen iz posla."

Tako kot manj posla že občutijo taksisti. Manj letov, manj prevozov, pravijo.

Tudi 26 kilometrov stran, v prestolnici, se organizatorji poslovnih dogodkov že soočajo z odpovedmi. V začetku decembra bi morali gostiti konferenco priznanega gumarskega podjetja, pa ... "Ta je žal zaradi negotovih razmer in negotovih povezav, ki so se zgodile, to konferenco odpovedal oziroma prestavil v drugo konkurenčnejšo destinacijo," je povedal Blaž Ahčan iz Go Green.

In izguba?"Govorimo o 150 sobah za pet nočitev. V številkah to pomeni od 150 do 180.000 evrov prometa s samimi storitvami. Polovica jih odpade na hotelske namestitve, ostalo pa na ostale – prevozne, gostinske in druge turistične storitve."