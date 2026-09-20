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Slovenija

Po padcu iz tretjega nadstropja poljski diplomat v kritičnem stanju

Ljubljana, 20. 09. 2026 09.13 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Poljsko veleposlaništvo

Po poročanju poljskih medijev se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva v slovenski bolnišnici bori za življenje, potem ko je pred dnevi padel s tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Kot poroča poljski portal Niezależna.pl, naj bi bil vodja urada za diplomatsko varnost že več dni v kritičnem stanju. Incident naj bi se zgodil pred nekaj dnevi ponoči v konzularni stavbi ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani.

Informacije je za portal potrdil tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Maciej Wewiór. Kot je pojasnil, je bil diplomat v času dogodka v Ljubljani na dopustu. Omenjeni portal še poroča, da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga naj bi bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj za to ne bi imel uradnega pooblastila.

Diplomat je po poročanju poljskih medijev eden od najbližjih sodelavcev poljskega zunanjega ministra Radoslawa Sikorskega.

Urad za diplomatsko varnost sicer usklajuje in nadzoruje dejavnosti, povezane z zagotavljanjem varnega delovanja objektov ministrstva za zunanje zadeve in tujih predstavništev Republike Poljske.

Vprašanja smo naslovili tudi na slovensko Policijo, njihove odgovore še čakamo.

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