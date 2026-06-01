Slovenija

Po padcu osemletnika z brvi: je hoja po njej sploh varna?

Kobarid, 01. 06. 2026 19.38 pred 52 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Brv čez Sočo

Osemletni deček iz Nemčije, ki je padel z brvi v bližini Kobarida in se ob tem hudo poškodoval, po neuradnih informacijah ni več v smrtni nevarnosti. Mnogi pa se sprašujejo, kako je možno, da je deček padel z brvi? Je hoja po njej varna?

V soboto pozno popoldne je v sproščeno vzdušje ob reki Soči zarezal grozljiv otroški krik, nam je povedala nemška turistka. Osemletni deček se je z družino vračal iz slapa Kozjak po brvi in nato nenadoma, ko je bil že skoraj na koncu, se spotaknil in padel med jeklene vrvi, se skotalil po pobočju približno šest metrov globoko in tam obležal poškodovan.

Eden od mimoidočih se je takoj spustil ponj in ga prinesel do pešpoti ob brvi. Deček je krvavel iz glave. Na pomoč sta prihitela še mimoidoči gasilec in nato gorski reševalec, ki je bil v bližini, nato še ostala ekipa.

"Mi smo pač ustrezno mobilizirali, povili rano, zaščitili, ob prihodu zdravnika, smo predali v roke zdravnika, videti je bilo zelo tako neprijetno," je pojasnil vodja intervencije GRS Tolmin, Damijan Koren.

Dečka je nato oskrbela zdravniška ekipa iz Tolmina, ponj je prišel policijski helikopter. Po zapisih gasilca, ki je pomagal na kraju, je od nesreče do prihoda helikopterja minila skoraj ena ura.

"Po naših podatkih je bil nekje od aktivacije do prihoda, nekje v pol ure je bil pri nas, na kraju in predan tudi otrok helikopterski posadki," je dodal Koren.

Preberi še Osemletnik padel z mostu čez Sočo v globino šestih metrov

Gorski reševalci so izjemno hvaležni mimoidočim za nesebično pomoč, obenem pa dodajajo, da so pri padcih pogoste poškodbe glave, medenice ali hrbtenice, zato bi morali dečka oskrbeti na kraju nesreče in ga ne bi smeli premikati. Iz ljubljanskega UKC-ja nam podrobnosti glede zdravstvenega stanja osemletnika niso razkrili, po neuradnih podatkih, naj bi bil izven sprva življenjske nevarnosti. Pojavljajo se tudi ugibanja, ali je brv varna?

"Most je iz leta, če se ne motim, 1998, in tisti čas je bila vsa papirologija, ki je bila potrebna, da se je ta most sploh naredil, tudi urejena in je v skladu s tem bila tudi izdana," je poudaril župan občine Kobarid, Marko Matajurc.

Brv so odprli lani, potem ko je bila leto dni zaprta in nato sanirana. Odgovoren za sanacijo Nejc Šerbec nam je pojasnil, da so zamenjali lesene letve in leseno podporo ter nosilne jeklene vrvi. Te niso preveč napete ravno zato, da otroci ne bi plezali nanje, v samo konstrukcijo brvi pa niso posegali.

padec kobarid hoja deček

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce
01. 06. 2026 20.31
Doma naj ostanejo pa ne bo nobenih težav. Brv je tam že 100 let in je varna. Kdor je pač štorast lahko tudi pod avion pade.
Odgovori
0 0
Jejzus
01. 06. 2026 20.26
"Po padcu osemletnika z brvi: je hoja po njej sploh varna?". Zanimivo novinarsko vprašanje, a ne da? Če je otrok padel verjetno odgover ni težak?
Odgovori
+2
2 0
dracon
01. 06. 2026 20.24
Nesreče se dogajajo. Most je varen, tako kot je varna vsaka pešpot, stopnice, kolesarska steza itd. Nemogoče je predvideti vse dogodke, ki se lahko zgodijo. Ubogi starši, sočustvujem z njimi in dečku res želim vse najboljše pri okrevanju in predvsem brez ali vsaj s čim manj dolgotrajnimi posledicami.
Odgovori
+2
2 0
Gutenberg
01. 06. 2026 20.18
Če so jeklenice samo horizontalno in vmes ni mreže ...
Odgovori
-1
1 2
AshBurton
01. 06. 2026 20.14
Mnogi...kdo so to mnogi???Nesrece se pac dogajajo...fanto zazelimo vse dobro,vi mediji pa spet zelite zaceti nekaj kar ni😡!!!
Odgovori
+3
4 1
