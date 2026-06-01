Po padcu osemletnika z brvi: je hoja po njej sploh varna?

V soboto pozno popoldne je v sproščeno vzdušje ob reki Soči zarezal grozljiv otroški krik, nam je povedala nemška turistka. Osemletni deček se je z družino vračal iz slapa Kozjak po brvi in nato nenadoma, ko je bil že skoraj na koncu, se spotaknil in padel med jeklene vrvi, se skotalil po pobočju približno šest metrov globoko in tam obležal poškodovan.
Eden od mimoidočih se je takoj spustil ponj in ga prinesel do pešpoti ob brvi. Deček je krvavel iz glave. Na pomoč sta prihitela še mimoidoči gasilec in nato gorski reševalec, ki je bil v bližini, nato še ostala ekipa.
"Mi smo pač ustrezno mobilizirali, povili rano, zaščitili, ob prihodu zdravnika, smo predali v roke zdravnika, videti je bilo zelo tako neprijetno," je pojasnil vodja intervencije GRS Tolmin, Damijan Koren.
Dečka je nato oskrbela zdravniška ekipa iz Tolmina, ponj je prišel policijski helikopter. Po zapisih gasilca, ki je pomagal na kraju, je od nesreče do prihoda helikopterja minila skoraj ena ura.
"Po naših podatkih je bil nekje od aktivacije do prihoda, nekje v pol ure je bil pri nas, na kraju in predan tudi otrok helikopterski posadki," je dodal Koren.
Gorski reševalci so izjemno hvaležni mimoidočim za nesebično pomoč, obenem pa dodajajo, da so pri padcih pogoste poškodbe glave, medenice ali hrbtenice, zato bi morali dečka oskrbeti na kraju nesreče in ga ne bi smeli premikati. Iz ljubljanskega UKC-ja nam podrobnosti glede zdravstvenega stanja osemletnika niso razkrili, po neuradnih podatkih, naj bi bil izven sprva življenjske nevarnosti. Pojavljajo se tudi ugibanja, ali je brv varna?
"Most je iz leta, če se ne motim, 1998, in tisti čas je bila vsa papirologija, ki je bila potrebna, da se je ta most sploh naredil, tudi urejena in je v skladu s tem bila tudi izdana," je poudaril župan občine Kobarid, Marko Matajurc.
Brv so odprli lani, potem ko je bila leto dni zaprta in nato sanirana. Odgovoren za sanacijo Nejc Šerbec nam je pojasnil, da so zamenjali lesene letve in leseno podporo ter nosilne jeklene vrvi. Te niso preveč napete ravno zato, da otroci ne bi plezali nanje, v samo konstrukcijo brvi pa niso posegali.
