Po padcu osemletnika z brvi: je hoja po njej sploh varna?

V soboto pozno popoldne je v sproščeno vzdušje ob reki Soči zarezal grozljiv otroški krik, nam je povedala nemška turistka. Osemletni deček se je z družino vračal iz slapa Kozjak po brvi in nato nenadoma, ko je bil že skoraj na koncu, se spotaknil in padel med jeklene vrvi, se skotalil po pobočju približno šest metrov globoko in tam obležal poškodovan.

Eden od mimoidočih se je takoj spustil ponj in ga prinesel do pešpoti ob brvi. Deček je krvavel iz glave. Na pomoč sta prihitela še mimoidoči gasilec in nato gorski reševalec, ki je bil v bližini, nato še ostala ekipa.

"Mi smo pač ustrezno mobilizirali, povili rano, zaščitili, ob prihodu zdravnika, smo predali v roke zdravnika, videti je bilo zelo tako neprijetno," je pojasnil vodja intervencije GRS Tolmin, Damijan Koren.

Dečka je nato oskrbela zdravniška ekipa iz Tolmina, ponj je prišel policijski helikopter. Po zapisih gasilca, ki je pomagal na kraju, je od nesreče do prihoda helikopterja minila skoraj ena ura.

"Po naših podatkih je bil nekje od aktivacije do prihoda, nekje v pol ure je bil pri nas, na kraju in predan tudi otrok helikopterski posadki," je dodal Koren.