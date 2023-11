Po padcu s konja pristala na vozičku: je krivo malomarno zdravljenje?

Odvetnica Nina Cek pričakuje, da bo Vrhovno sodišče o reviziji skladno z zakonom o pacientovih pravicah odločalo prednostno, saj spor poteka že od leta 2017, poroča današnje Delo.

Višje sodišče v Kopru je v začetku letošnjega leta zavrnilo pritožbo Sare Mikuž, ki je leta 2012 kot 16-letno dekle padla s konja in zaradi domnevno malomarnega zdravljenja pristala na invalidskem vozičku, in potrdilo zavrnilno sodbo prvostopenjskega Okrožnega sodišča v Novi Gorici. V obrazložitvi sodbe je zapisalo, da čeprav se "laiku ponuja ugotovitev, da se to ob skrbnem ravnanju ne bi smelo zgoditi, zadeva ni tako enostavna".

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v sojenju, ki se je začelo aprila 2017, pritrdilo zagovoru bolnišnice, kjer so zatrdili, da so tedaj storili vse, kar se je dalo. Zato je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek, ker je ugotovilo, da je šlo za zaplet pri zdravljenju in ne za medicinsko napako.

Na tako odločitev se je pritožila pooblaščenka Sare Mikuž in vložila pritožbo na višje sodišče v Kopru. Po njihovi zavrnitvi pa je letos vložila še zahtevek za revizijo na Vrhovno sodišče in bila pri tem uspešna, poročata Delo in Slovenske novice.

Pri padcu s konja leta 2012 je Mikuževa utrpela poškodbe glave. Na zdravljenje so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer je dobila še okužbo hrbtenjače, ki se je razširila iz preležanin. Zaradi tega ima trajne posledice, paraplegijo in slabšo gibljivost desne roke. Trdi, da bolnišnično osebje rane na hrbtu ni ustrezno zdravilo, kar je povzročilo vnetje hrbtenjače.

Od UKC Ljubljana in zavarovalnice, pri kateri ima UKC zavarovano odgovornost, je s tožbo zahtevala 563.584 evrov odškodnine in 3906 evrov mesečne rente.