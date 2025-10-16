Svetli način
Slovenija

Po Paravanovem odhodu: Drobne Popovičeva in Glaser ostajata na položajih

Krško, 16. 10. 2025 07.31 | Posodobljeno pred 34 minutami

M.V.
4

Po odstopu Dejana Paravana s položaja generalnega direktorja Gen Energije Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser ostajata v poslovodstvu podjetja.

Po poročanju portala Necenzurirano, je sredina seja nadzornega sveta družbe traja več ur. Odstop Dejana Paravana z vrha podjetja so nadzorniki, pod vodstvom Žige Debeljaka, sprejeli. Po informacijah portala, so se s Paravanom dogovorili, da še za nekaj tednov ostane na položaju generalnega direktorja. 

Nada Drobne Popović
Nada Drobne Popović FOTO: Bobo

Vprašanje pa se je zastavljalo, kakšna bo usoda preostalih članov poslovodstva Nade Drobne Popovič in Bruna Glaserja. Oba naj bi namreč napovedala svoj odstop, domnevno zaradi nesoglasij z nadzornim svetom pod Debeljakovim vodstvom. Ta pa po informacijah portala njunega odstopa ni sprejel. Tako oba ostajata na svojih položajih. Nekateri člani nadzornega sveta naj bi na Paravanov položaj želeli imenovati Drobne Popovičevo, ki pa naj bi to možnost zavrnila, saj želi, da nadzorniki izpeljejo nominacijski postopek izbire novega generalnega direktorja s polnim mandatom.

Preberi še Paravan odstopil, mu bosta sledila še Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser?

Paravan ja bi iz podjetja odhajal na lastno željo, saj naj bi zaposlitev našel v družbi NGEN, ki je v lasti Damjana Merlaka in Boštjana Bandlja, njegov ustanovitelj pa je Roman Bernard.

Paravan GEN energijo vodi od novembra 2022, po nastopu vlade Roberta Goloba, na položaju pa je zamenjal Blaža Košoroka, ki je bil imenovan v času vlade Janeza Janše. GEN Energija je lastnica slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (NEK).

KOMENTARJI (4)

Duh8
16. 10. 2025 08.46
Zgolj slučaj, da gre za GEn-i in da je Tinina teta🤪
ODGOVORI
0 0
Duh8
16. 10. 2025 08.46
Ja kaj češ. Na Petrolu nič. Tukaj pa vodilna. Saj pa ne gre za nobeno povezavo a ne?
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
16. 10. 2025 08.21
+11
Popovička, ki ni imela pojma na Petrolu, sedaj nadzira nuklearko? Slovenija je res en kurnik!
ODGOVORI
11 0
Morgoth
16. 10. 2025 08.24
+8
Je ptič zrihtal, to je namreč teta od nutrije.
ODGOVORI
8 0
