Po Paravanovem odhodu: Drobne Popovičeva in Glaser ostajata na položajih

Po poročanju portala Necenzurirano , je sredina seja nadzornega sveta družbe traja več ur. Odstop Dejana Paravana z vrha podjetja so nadzorniki, pod vodstvom Žige Debeljaka , sprejeli. Po informacijah portala, so se s Paravanom dogovorili, da še za nekaj tednov ostane na položaju generalnega direktorja.

Vprašanje pa se je zastavljalo, kakšna bo usoda preostalih članov poslovodstva Nade Drobne Popovič in Bruna Glaserja . Oba naj bi namreč napovedala svoj odstop, domnevno zaradi nesoglasij z nadzornim svetom pod Debeljakovim vodstvom. Ta pa po informacijah portala njunega odstopa ni sprejel. Tako oba ostajata na svojih položajih. Nekateri člani nadzornega sveta naj bi na Paravanov položaj želeli imenovati Drobne Popovičevo, ki pa naj bi to možnost zavrnila, saj želi, da nadzorniki izpeljejo nominacijski postopek izbire novega generalnega direktorja s polnim mandatom.

Paravan ja bi iz podjetja odhajal na lastno željo, saj naj bi zaposlitev našel v družbi NGEN, ki je v lasti Damjana Merlaka in Boštjana Bandlja, njegov ustanovitelj pa je Roman Bernard.

Paravan GEN energijo vodi od novembra 2022, po nastopu vlade Roberta Goloba, na položaju pa je zamenjal Blaža Košoroka, ki je bil imenovan v času vlade Janeza Janše. GEN Energija je lastnica slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (NEK).