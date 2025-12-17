Po petih letih in pred rokom zaključena obnova ladje Triglav

V ladjedelnici v Šibeniku se je minister Borut Sajovic srečal z njegovim hrvaškim kolegom obrambnim ministrom Ivanom Anušićem in vodstvom ladjedelnice Iskra brodogradilište, d. o. o.. V tej ladjedelnici je potekala obnova in modernizacija večnamenske ladje Triglav 11. Izvedli so rekonstrukcijo nadgradnje za vgradnjo nove oborožitvene postaje Aselsan SMASH 30 mm RCWS.

Prilagodili so tudi skladišče streliva in implementirali napredne varnostne rešitve. V okviru celovite rekonstrukcije so bili modernizirani prezračevalni sistem, protipožarni sistem in sistem elektronskega upravljanja. Izvedena sta bila tudi generalno vzdrževanje pogonskih sistemov ter priprava za integracijo naprednih komunikacijskih in navigacijskih sistemov. Po vgradnji nove oborožitvene postaje je bilo v sodelovanju s hrvaško vojno mornarico uspešno izvedeno tudi poskusno streljanje v akvatoriju otoka Žirje, so sporočili iz Mors.

Roko Vuletić, predsednik uprave ladjedelnice Iskra brodogradilište Šibenik, je ob primopredaji ladje dejal: "Modernizacija ladje Triglav je naš prvi večji posel za tujega vojaškega naročnika. Izjemno smo ponosni na uspešno zaključen projekt in upamo na nadaljnje sodelovanje."

Poveljnik 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske kapitan bojne ladje Andrej Pečar je povedal, da se večnamenska ladja po "kompleksni modernizaciji", ponovno vrača v sestavo 430. mornariškega diviziona. "Zahvaljujem se sodelavcem in pogodbenikom, ki so našli sinergijo in uskladili dela, da so bila lahko zaključena predčasno. Verjamem, da bo posadka zdaj lahko kakovostneje opravljala svoje naloge. Z modernizacijo je zagotovljena tudi interoperabilnost ladje v okviru delovanja v mednarodnem okolju."

Po srečanju obeh ministrov z vodstvom ladjedelnice sta se ministra srečala tudi s posadko VNL Triglav. Ministra sta si ladjo tudi ogledala in izpostavila dobro sodelovanje in partnerstvo med državama.

"Ladja Triglav ostaja simbol slovenskega ponosa. Po petih letih je uspešno zaključena obnova naše največje ladje, namenjene patruljiranju, iskanju in reševanju ter pomoči ob naravnih nesrečah. Obnova je bila izvedena pred rokom in z bistveno nižjimi stroški, kot je bilo sprva predvideno. Iskrena zahvala Hrvaški za odlično sodelovanje, tako v Zadru kot v Šibeniku, ladjedelnici Šibenik ter slovenskem podjetju Iskra za strokovno in učinkovito izvedbo. Posebna pohvala gre tudi posadki ladje Triglav, ki je bila v obnovo vključena ves čas in je k uspehu pomembno prispevala. Ladja se vrača proti Sloveniji, kjer jo bomo 30. januarja z vsemi častmi uradno sprejeli in jo ponosno predstavili slovenski javnosti," je povedal Sajovic.