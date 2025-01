Po plazu kritik preobrat: prispevka za pse ne bo

Ker občine niso pokazale naklonjenosti uvedbi t. i. prispevka za pse v predvideni noveli zakona o zaščiti živali, so se na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odločili, da prispevka za pse v novelo ne bodo vključili. V javni obravnavi pričakujejo predloge javnosti in deležnikov glede vzdržnega financiranja oskrbe zapuščenih živali.

"Glede na odzive občin, ki so se pojavili v javnosti, se je ministrstvo odločilo, da prispevka za pse v predvideno novelo zakona o zaščiti živali ne bo vključilo," so danes sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V izhodiščih Novele zakona o zaščiti živali, ki je bil predstavnikom zavetišč in predstavnikom združenj Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) predstavljen 18. decembra 2024, se je kot eden od možnih virov financiranja občin za oskrbo zapuščenih živali, za sofinanciranje sterilizacij, kastracij ter označevanja, s čimer se aktivno prispeva k zmanjšanju števila zapuščenih živali in za potrebne infrastrukture, predlagala tudi zamisel občinskega oziroma lokalnega prispevka za pse.

"Pomembno je poudariti, da z novelo zakona želimo urediti trajno in boljšo oskrbo za zapuščene živali. Zavedamo se, da trenutno financiranje zavetišč ni vzdržno. Zato v javni obravnavi pričakujemo predloge javnosti in deležnikov glede vzdržnega financiranja oskrbe zapuščenih živali, saj je to odgovornost občin in zavetišč, ki so lokalna zadeva javnega pomena," so pojasnili.

Pes FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot smo poročali, je ideja o uvedbi prispevka za pse naletela na velik odpor. Strokovnjaki za zaščito živali so opozarjali, da bi obdavčitev padla na ramena predvsem odgovornih lastnikov psov, ki pse registrirajo in zanje skrbijo, psi pa bi na ta način spet postali obravnavani kot lastnina.