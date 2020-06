Po podatkih policije se je v Ljubljani zbralo 4000 protestnikov

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je sinoči v središču prestolnice na protestih, ki so sicer potekali mirno, zbralo okoli 4000 ljudi. Ugotovili so sedem kršitev javnega reda in miru, po dve kršitvi zakona o osebni izkaznici in zakona o javnih zbiranjih ter sedem kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Med protestniki je bilo tudi kar nekaj znanih obrazov.

Sinoči se je v centru Ljubljane zbralo približno 4000 kolesarjev in pešcev, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Ugotovili so sedem kršitev javnega reda in miru, po dve kršitvi zakona o osebni izkaznici in zakona o javnih zbiranjih ter sedem kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Med protestniki smo opazili kar nekaj znanih obrazov, med drugim glasbenika Zorana Predina, raperjaZlatana Čordića-Zlatka, igralca Jurija Zrneca in žvižgača Ivana Galeta.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Protesti so po besedah predstavnika policije Tomaža Tomaževiča sicer potekali mirno, policisti pa so zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu. Vsi udeleženci protesta so hodili oziroma se vozili po ulicah na območju centra mesta, nekaj se jih je nahajalo tudi na Trgu republike, kjer se je večina na koncu zbrala, so dogodek opisali na policiji. Prejšnji petek se je podatek policije o tem, koliko protestnikov se je zbralo, sicer močno razlikoval od števila, ki so ga navedli organizatorji protestov: po oceni policije se je prejšnji teden v Ljubljani namreč zbralo 2500 ljudi, organizatorji pa so ocenili, da jih je bilo več kot 10 tisoč.