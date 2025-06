Po poginu psa v Bohinju opozorilne table: Izogibajte se kopanju v gošči

Do podatkov, ki jih bo prinesla obdukcija poginulega psa, bodo na območju z goščo, v vzorcu katere so ugotovili obstoj genov več različnih skupin cianotoksinov, namestili opozorilne table, s katerimi želijo obiskovalcem sporočiti, da kopanje za pse in ljudi na območju odsvetujejo.

Gre sicer prav za območje, kjer je poginil pes. Table bodo na območju namestili v nekaj dneh. Na ministrstvo za okolje in prostor bodo dali tudi pobudo, da se na pristojnem inštitutu še enkrat izvede kontrola vzorcev vode, ki bi jih odvzeli strokovnjaki in ne prostovoljci.

Kot dodaja župan, so sicer po njegovih informacijah alge, ki ustvarjajo goščo, prisotne v vsakem jezeru, da pa je njihovo povečanje povezano s temperaturo vode in globalnim segrevanjem. "Zame je ključno, da je jezero varno," pravi Sodja. Tako od Agencije RS za okolje kot od Nacionalnega laboratorija za biologijo so namreč dobili podatke, da so kopalne vode varne in primerne za kopanje.

Ga pa vseeno skrbi, da že nastale škode ne bo več mogoče popraviti. Podatkov o morebitnih turističnih odpovedih sicer sam za zdaj še nima.