Po pokolu treh ovac v bližini Krnice iz narave odvzeli konfliktno volkuljo

Civilna iniciativa 71 nam je sporočila, da naj bi se v ponedeljek zjutraj v bližini Krnice, tik pod Pokljuko, zgodil napad štirih volkov, ko jih je zasačil mimoidoči lovec. "Trije so pobegnili, eden pa je bil ustreljen," so nam sporočili.

Zadevo smo preverili tudi pri Triglavskem narodnem parku, kjer so nam potrdili, da je volkulja v noči z nedelje na ponedeljek resnično napadla ovce, ki so bile na pašniku v električni ogradi. Napad se je zgodil "na zgledno varovanem pašniku, ograjenem z visokimi električnimi mrežami, na njem je lastnik uporabil vse razpoložljive ukrepe za dobrobit črede ovac".

Po podatkih Zavoda za gozdove območne enote Bled je šlo za žival ženskega spola, ki je bila stara približno eno leto in težka 26 kilogramov. Volkulja je tri ovce v napadu pokončala, še tri pa so bile močno poškodovane in so potrebovale veterinarsko oskrbo, so nam povedali.

Preverili pa smo tudi informacijo, da naj bi se kasneje v tednu na območju zgodil še napad šakala, ki naj bi "sredi vasi" pokončal še eno ovco. V Triglavskem narodnem parku so potrdili, da se je v petek zgodil še en napad, v katerem je bila pokončana ena ovca, vendar pa da za zdaj še ne morejo potrditi, ali je za napad kriv šakal.

Volk je sicer predstavnik treh velikih zveri, živečih pri nas (poleg njega še ris in medved), ki sodijo med zavarovane vrste. Pristojno ministrstvo dovoljenje za poseg v populacijo zavarovane vrste izda, če so izpolnjeni trije pogoji: da ni druge zadovoljive možnosti, da se s tem ne ogrozi ugodnega ohranitvenega stanja populacije, izpolnjen pa mora biti še eden od razlogov za odvzem, na primer preprečitev resne škode, zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, zagotavljanje varstva živalske vrste.